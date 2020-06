Nadal nie ma raportu ws. katastrofy smoleńskiej. Macierewicz wyjaśnia powody

W październiku 2019 roku szef komisji Antoni Macierewicz zapewniał, że nadal ona pracuje. – Przesłuchaliśmy 150 osób, musimy przesłuchać kolejne 100. Są to osoby, które odpowiadały z organizację rządowego lotu do Smoleńska – wyjaśnił polityk PiS. Pytany o datę opublikowania końcowego raportu z prac komisji, polityk PiS zapewnił, że stanie się to przed dziesiątą rocznicą katastrofy smoleńskiej dodając, że w pracy podkomisji smoleńskiej jej członkowie nie kierują się nawet najbardziej istotnymi rocznicami, a rytmem pracy naukowej.

Następnie były szef MON zapewniał, że raport pojawi się dokładnie w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Tak się jednak nie stało. W kwietniu polityk PiS tłumaczył, że publikacja dokumentu została przełożona ze względu na pandemię koronawirusa. Antoni Macierewicz mówił o pracach podkomisji na antenie Radia Maryja. Jak stwierdził, raport z prac i wnioski były gotowe jeszcze przed 10 kwietnia 2020 roku. - Raport i jego podstawowe wnioski, tezy są oczywiście gotowe.Będzie on opublikowany natychmiast, jak pozwolą na to sprawy związane z pandemią. Coraz bardziej odmrażamy różnego rodzaju dziedziny życia. Myślę, że będzie można też niedługo zrobić konferencję, na której raport zostanie przedstawiony. Nie sądzę, żeby mogło to się dokonać w trakcie kampanii wyborczej, więc sądzę, że zaraz po niej będzie to można opinii publicznej przedstawić - zapewnił.

Jak tłumaczy się MON?

Senator Krzysztof Brejza ponownie zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej z pytaniami o raport końcowy z prac podkomisji smoleńskiej. Resort odpowiadając politykowi, nie podał żadnej konkretnej daty publikacji. „Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta i nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne” – czytamy w odpowiedzi.