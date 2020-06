Emilewicz obiecuje 1000 zł, Trzaskowski chwali 500 zł. Kto da więcej?

W najnowszym „Trafionym Zatopionym” punktujemy polityków, którzy dużo obiecują w czasie kampanii. Jedni tak jak Jadwiga Emilewicz proponują bony o wartości 1000 złotych, by za chwilę się z nich wycofać, inni tak jak Rafał Trzaskowski chwalą program 500 plus, choć wcześniej go krytykowali.

Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Nie warto w niej odcinać się od programów społecznych, ani przyznawać do niedotrzymanych obietnic. My postanowiliśmy sprawdzić jak szybko politycy zmieniają zdanie na temat tego co jeszcze niedawno sami mówili. Będzie też o tym kto usłyszał, a kto nie słowa „chamska hołota” i czy w ogóle Jarosław Kaczyński je wypowiedział. Oraz o tym kto z polityków jest dżentelmenem, a kto nie.