Marta Lempart o Kindze Dudzie: Polska wersja #NaziBarbie

Marta Lempart udostępniła na Twitterze artykuł „Gazety Wyborczej”. „Aktywistka Małgorzata Szutowicz z walczącego z homofobią kolektywu Stop Bzdurom została zatrzymana przez policję” – podali dziennikarze. Jak poinformowała Marta Puczyńska z Kolektywu antyrepresyjnego SZPIL(A), kobieta została „wyciągnięta z mieszkania bez butów i ubrania”.

Działaczka społeczna Marta Lempart udostępniony artykuł opatrzyła następującym komentarzem: „Ciekawe co na to polska wersja #NaziBarbie, czyli Ivanki Trump – Kinga Duda, jak pierwowzór oddelegowana do wybielania faszyzującego tatusia? Wygląda na to, że już nawet nie chodzi o strach przed wyjściem z domu” – stwierdziła we wpisie na Twitterze.

Zdecydowana większość internautów była zgodna i krytycznie odniosła się do wpisu Lempart. „A można było użyć innych słów, by wyrazić to samo. Można. Szkoda, że ta opcja nie była rozważona. Forma szkodzi przekazowi”, „Zgłaszać ją.... haniebne słowa”, „Mam nadzieję, że będzie pozew”, „Przesadziła Pani” – komentowali internauci.

Kinga Duda o tolerancji

Podczas wieczoru wyborczego Andrzejowi Dudzie towarzyszyła żona i córka. To właśnie wtedy Kinga Duda wypowiedziała słowa, które były szeroko komentowane w mediach społecznościowych, przez polityków i ekspertów. – Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – powiedziała wówczas Kinga Duda.

