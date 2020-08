Sytuacja w Wieluniu „opanowana”. Wiadomo już, ilu przebadanych pracowników Wieltonu ma koronawirusa

Pod koniec lipca duże ognisko koronawirusa wykryto w wieluńskiej fabryce naczep samochodowych Wielton – liczbę zakażeń oszacowano wtedy na ponad 50 osób. Jeszcze w pierwszych dniach sierpnia władze sanitarne liczbę przypadków w Wieltonie określały, jako „kilkadziesiąt”.

– W Wieltonie mamy 34 wyniki dodatnie na 972 osoby przebadane, co daje ok. 3,5 procent zakażonych SARS-CoV-2. Sytuacja jest opanowana, osoby, które mają wyniki dodatnie są w izolacji – powiedziała PAP Sułkowska. Na razie nie wiadomo dokładnie ile jest przypadków zakażeń w rodzinach pracowników. W Wieltonie, zatrudniającym ok 1,2 tys. osób, trwa przerwa technologiczna, czyli fabryka nie pracuje.

Według najnowszych, wtorkowych danych, na 43 kolejne zakażenia koronawirusem w województwie łódzkim, 12 przypadków pochodzi z powiatu wieluńskiego, w tym 10 z firmy Wielton – podała rzeczniczka prasowa wojewody Dagmara Zalewska.

Od początku pandemii w powiecie wieluńskim potwierdzono 456 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Teraz chorują 193 osoby, są to tzw. przypadki aktywne. 254 osoby dotychczas wyzdrowiały, a 9 zmarło. Powiat wieluński jest jedynym w województwie łódzkim, w którym wprowadzono tzw. czerwoną strefę i przywrócono najbardziej restrykcyjne przepisy sanitarne obowiązujące na początku epidemii koronawirusa.

Powiat wieluński – zamieszkały przez ponad 76 tys. osób – leży na południowym zachodzie województwa łódzkiego. Graniczy z regionem śląskim i opolskim. W regionie łódzkim, restrykcje sanitarne – w postaci tzw. strefy żółtej – przywrócono też w, sąsiadującym z wieluńskim, powiecie wieruszowskim.

W wieruszowskim, wg. środowych danych służb wojewody łódzkiego, 49 osób jest zakażonych SARS-CoV-2 – od początku epidemii zachorowało tam 361 osób. 300 mieszkańców powiatu wieruszowskiego wyzdrowiało, 12 osób zmarło. Powiat wieruszowski, położony w południowo-zachodniej części regionu łódzkiego, graniczący z województwami opolskim i wielkopolskim, liczy ponad 42 tys. mieszkańców.

– W całym województwie łódzkim, od początku epidemii, zachorowały 4 tys. 394 osoby, z czego aktualnie zakażonych jest 681 mieszkańców regionu. Wyzdrowiało 3 tys. 495, zmarło 218 osób – poinformowała Zalewska.

Autor: Hubert Bekrycht

