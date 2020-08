„Przestępstwo ścigane z urzędu”. Policja odpowiada na tęczową flagę na pomniku Prusa

Kilka dni temu na pomniku Bolesława Prusa w Warszawie zawisła tęczowa flaga. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, co uwiecznił Michał Szymanderski-Pastryk na nagraniu, które opublikował na Twitterze we wtorek 11 sierpnia. Do chwili publikacji tekstu film został odtworzony ponad 135 tys. razy.

Policja pisze o „obligatoryjnych czynnościach”

Głos w sprawie policjanci z Warszawy zabrali dwa dni później, publikując kilka tweetów. „Do wszystkich osób zaskoczonych oględzinami pomnika Bolesława Prusa. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeprowadza się oględziny. Polegają ona na udokumentowaniu fotograficznym. Nie inaczej jest w przypadku znieważenie pomnika” – czytamy. Funkcjonariusze w mediach społecznościowych dodali, że „biorąc pod uwagę, ostatnie wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu i liczne postępowania dot. znieważenia pomników i obrazy uczuć religijnych, obecność policjantów nie powinna dziwić”. Na końcu zaznaczono, że „znieważenie pomnika jest przestępstwem ściganym z urzędu”. „Czynności nasze są więc obligatoryjne” – podkreślają policjanci.