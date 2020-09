TVP hojna dla swoich pracowników. 18 mln złotych na nagrody

Informacje o nagrodach w TVP pozyskano z protokołu z walnego zgromadzenia zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na ten cel przeznaczone ma zostać 14,9 mln zł, a 2,9 mln to suma na obciążenia z tytułu wypłaty nagród. Press.pl podliczył, że w 2019 roku koszty działania TVP to 2,691 mld zł – suma o 16,9 proc. wyższa niż w 2018 roku. Przychody Telewizji Polskiej to z kolei 2,559 mld zł – kwota wyższa o 16,7 proc. Uwagę zwraca też 1,127 mld zł rekompensaty za zwolnienia z opłat abonamentowych – w tym wypadku to o 0,5 mld więcej niż przed rokiem. Liczba etatów w TVP na koniec 2019 roku wynosiła 2780 i rozkładała się na 2825 osób.

NIK kontroluje TVP

Na początku tygodnia rozpoczęła kontrola gospodarki majątkowej i finansowej TVP. Po zapowiedzeniu działań NIK na początku tego roku planowaną kontrolę Telewizji Polskiej skomentował Juliusz Braun. Członek Rady Mediów Narodowych i były prezes TVP podkreślał, że planowane działania NIK są wskazane „ze względu na ogromny wzrost publicznych środków, jakie od czterech lat nadawca otrzymuje”. Podkreślił, że nadawca otrzymuje rocznie kilkaset milionów złotych tzw. rekompensaty, dzięki czemu wzrastają nakłady na program.

Według Brauna warto skontrolować „racjonalność wydatkowania tych środków”. – Koszt niektórych seriali jest dziś niekiedy dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższy niż seriali produkowanych 4-5 lat temu. Czy przekłada się to na wzrost widowni lub efekt artystyczny albo edukacyjny? – mówił cytowany przez wirtualnemedia.pl. Były prezes TVP sugerował również, że kontrola powinna objąć wydatki na modernizację budynku przy Placu Powstańców. – Czy pakowanie kolejnych milionów w obiekt, który TVP ma opuścić to decyzja racjonalna, czy raczej należało przyspieszyć budowę nowego budynku na Woronicza (konkurs na projekt był rozstrzygnięty jeszcze w 2015 roku)? – zastanawiał się.

