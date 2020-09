Koronawirus, Polska. Ponad 700 nowych zakażeń, zmarło 18 osób

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce. We wtorek 22 września resort podał, że w kraju mamy 711 nowych przypadków zakażeń COVID-19. Zmarło 18 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 80 699, a przypadków śmiertelnych – do 2 316.

Nowe zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: małopolskiego (112),

mazowieckiego (108),

pomorskiego (83),

śląskiego (72),

łódzkiego (51),

dolnośląskiego (47),

zachodniopomorskiego (39),

wielkopolskiego (36),

podkarpackiego (30),

opolskiego (28),

świętokrzyskiego (21),

warmińsko-mazurskiego (21),

podlaskiego (21),

lubelskiego (21),

kujawsko-pomorskiego (13)

lubuskiego (8). Jednocześnie resort poinformował o śmierci kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. To: 94-latek i 65-latek z Grudziądza, 78-latek z Kędzierzyna-Koźle, 84-latka z Torunia, 68-latek z Puław, 79-latka, 76-latka, 77-latek i 48-latek z Krakowa, 83-latka z Sanoka, 85-latek i 73-latek z Łańcuta, 92-latka z Gdańska, 56-latek i 58-latka z Raciborza, 83-latka, 65-latek, 73-latek z Poznania. Jedna z tych osób nie miała chorób współistniejących. Dzienny raport o koronawirusie Wcześniej we wtorek, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dzienny raport o koronawirusie. Obecnie w Polsce w wyniku zakażenia COVID-19 zajęte są 1993 szpitalne łóżka i 85 respiratorów. Kwarantanną objętych jest 115 789 osób, a nadzorem epidemiologicznym 11 849. 64 978 osób wyzdrowiało z koronawirusa. Czytaj także:

