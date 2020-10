Zamknięte cmentarze 1 listopada? Piotr Müller uspokaja

W ostatnich tygodniach sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju znacząco się pogorszyła. W poniedziałek 5 października odnotowano 2006 nowych przypadków koronawirusa i 29 zgonów.

Pytany w „Graffiti” Polsat News o rekordowe wzrosty zakażeń Piotr Müller wskazał, że „ma nadzieję, iż w Polsce nie będzie mieć miejsca taka sytuacja, jak we Francji i Hiszpanii”. Rzecznik rządu przypomniał również, że władze rozważają kolejne restrykcje, m.in. obniżenie liczby osób na weselach także w strefach zielonych (powiatach, w których występuje najlepsza sytuacja epidemiologiczna – przyp. red.).

Zamknięte cmentarze?

Prowadzący pytał rzecznika rządu także o uroczystości na cmentarzach w zbliżającym się dniu Wszystkich Świętych. Müller poinformował, że w tej chwili rząd nie planuje zamykania cmentarzy na czas trwania obchodów 1 listopada.

Zaznaczył jednak, że aby utrzymać taki stan rzeczy konieczne jest przestrzeganie zasad dystansu społecznego, by do 1 listopada ograniczyć liczbę nowych zachorowań.

Koronawirus w Polsce

W naszym kraju odnotowano łącznie 102 080 zakażeń, z czego 2 659 osób zmarło, a 73 552 osoby wyzdrowiały. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wprowadzono podział na strefy czerwone i żółte.

Powiaty zakwalifikowane do strefy czerwonej to regiony, w których sytuacja jest najbardziej niepokojąca. Obowiązują tam m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, czy limit osób na weselach do 50 osób. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest także zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Na weselach może przebywać maksymalnie 100 osób.