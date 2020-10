Memy na Dzień Nauczyciela. W tym roku szczególnie „doceniono” wuefistów

Z okazji Dnia Nauczyciela, czy raczej Dnia Edukacji Narodowej, zwyczajowo publikujemy memy traktujące o tym wyjątkowo odpowiedzialnym i niewdzięcznym zawodzie. Od lat jednak są to raczej powtarzające się żarty, dlatego tym razem przyjęliśmy inną formułę i skupiliśmy się na mniejszym zbiorze. Padło na wuefistów, ponieważ wyjątkowo często trafialiśmy ostatnio na żarty akurat z tą grupą.

Od razu zaznaczamy – zawód nauczyciela wychowania fizycznego został w powyższych memach przedstawiony w sposób tendencyjny i stronniczy. Wielu z nas trafiało przecież na wuefistów pełnych sportowej pasji i empatycznych wobec mniej uzdolnionych uczniów. Dodatkowo chcemy podkreślić, że nigdy nie kopaliśmy piłki do kosza, a już na pewno nie do siatkówki! Wszystkiego najlepszego i dużo cierpliwości, zwłaszcza w tym szczególnym, covidowym roku szkolnym. Podobno śmiech i w-f to zdrowie, więc nie obijajmy się, tylko bierzmy do memów.