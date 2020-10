Dworczyk o czerwonej strefie, lockdownie i nauce zdalnej. „Sytuacja jest bardzo poważna”

Michał Dworczyk był gościem „Kwadransa Politycznego”, gdzie zapytano go ocenę obecnej sytuacji epidemicznej. – Sytuacja jest bardzo poważna, tego nikt nie kwestionuje. Pandemia rozwija się bardzo dynamicznie, co powinno nas mobilizować do włączenia się w sposób odpowiedzialny do walki z chorobą – przyznał szef kancelarii premiera dodając, że ma na myśli m.in. zachowywanie dystansu społecznego oraz stosowanie się do obostrzeń.

Stadion Narodowy. Kiedy otwarcie szpitala?

Podczas rozmowy poruszono również temat budowy szpitali tymczasowych, z których pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym. Jak wyjaśnił, szpital jest tworzony właśnie tam ze względu na dobrą lokalizację oraz dostępność dla karetek. – Mamy nadzieję, że ten szpital nie będzie musiał przyjmować pacjentów, bo on będzie naszą czwartą linią obrony – podkreślił Dworczyk.

Polityk przypomniał też, że pierwszą linią jest zachowywanie podstawowych środków ostrożności, drugą personel medyczny, trzecią zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19, a dopiero czwartą wspomniane placówki tymczasowe. Dopytywany szef kancelarii premiera przekazał, że już za kilka dni gotowy będzie pierwszy segment szpitala na Stadionie Narodowym, który będzie mógł przyjąć 300 pacjentów.

Jeszcze w czwartek możemy poznać kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd. Dworczyk przyznał, że „wszystko wskazuje na to, iż najstarsze klasy w szkołach podstawowych będą uczyły się w formule hybrydowej lub zdalnie” . W sprawie gospodarki ocenił z kolei, że rządzący są zdeterminowani, by „uniknąć drugiego lockdownu”. – Wiemy jakie miał konsekwencje dla gospodarki polskiej i europejskiej. Musimy walczyć o zdrowie i życie Polaków, ale musimy też chronić gospodarkę – wskazywał.

