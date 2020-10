Nie tylko prezydent. Agata Kornahuser-Duda też o sprawie aborcji. „Stawiam pytanie...”

W środę w Polsat News Bogdan Rymanowski prowadził telefoniczną rozmowę z prezydentem. Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem (poinformowano o tym w sobotę), dlatego też wybrano kontakt zdalny. Wśród tematów rozmowy – co oczywiste – znalazł się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i jego skutki, czyli protesty w całej Polsce.

Czytaj też:

Prezydent zabrał głos ws. strajków po wyroku TK. „Rozumiem kobiety, które protestują, choć wszyscy znają moje poglądy”

W pewnym momencie dosyć nieoczekiwanie, głos zabrała także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która włączyła się w rozmowę po krótkiej zapowiedzi prezydenta. Żona prezydenta już na wstępie podkreślała, że może „mówić tylko za siebie”. Jak powiedziała: – Mogę mówić za siebie. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła usunąć ciążę, nawet ciążę zagrożoną, ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary.

Pierwsza dama opowiadała również, że w ostatnich latach poznała wiele kobiet, które mimo tego, że mogły legalnie usunąć ciążę, decydowały się na urodzenie dziecka. Dodała, że uważa takie kobiety za „bohaterki”.

Pierwsza dama: Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu

– Stawiam pytanie, czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane. Mam tu wątpliwości – powiedziała pierwsza dama, po czym odniosła się też do wypowiedzi męża, który stwierdził, że potrzeba „stworzyć takie rozwiązanie, które będzie dla wszystkich zadowalające”.

– Cieszę się, że mąż powiedział o tym, że należy przygotować jakieś rozwiązanie – mówiła.