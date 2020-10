„Na Warszawę”. Strajk Kobiet podał szczegóły piątkowego protestu

Strajk Kobiet, organizujący protest, poinformował podczas konferencji, że hasłem piątkowego marszu są słowa: „Na Warszawę”. Protest rozpocznie się o godzinie 17:00 w trzech miejscach jednocześnie: przed Kancelarią Premiera w al. Ujazdowskich, na Placu Zamkowym oraz na Placu Zawiszy – zapowiedziały liderki.

Agnieszka Czerederecka ze Strajku Kobiet uzasadniła wybór wymienionych miejsc. – Aleje Ujazdowskie pod KPRM, bo pan Morawiecki dzisiaj powiedział, żebyśmy nie zaczepiały nikogo innego, tylko waliły w polityków, no to idziemy powiedzieć mu, co myślimy. Drugie miejsce bardzo symboliczne dla nas – Plac Zamkowy – tam dużo się zaczęło, w 2016 roku miał tam miejsce nasz największy protest w Polsce. Trzecie miejsce to Plac Zawiszy, najbliżej siedziby zła, czyli PiS – mówiła. – Nie zdemolujmy jutro Warszawy, bo kochamy ją wszyscy – dodała.

Marta Lempart mówiła z kolei, by podczas demonstracji nie przyjmować mandatów. Klementyna Suchanow poprosiła, żeby każdy z uczestników miał maseczkę.

