Samochód Jana Pawła II relikwią drugiego stopnia? Duchowny komentuje

Dobrze zachowany Opel Vectra z lat 90. z silnikiem 1,6, przerobiony na gaz, z nielakierowanymi zderzakami stanął w przezroczystym garażu w Radzyminie. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że samochodem pochwaliło się Sanktuarium św. Jana Pawła II. Przedstawiciele kościoła wyjaśnili, że to właśnie tym samochodem miał jeździć papież Jan Paweł II na wypoczynek m.in. do Castel Gandolfo. W następnych latach auto należało do jednego z żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej, po czym trafiło pod Warszawę. W sieci pojawiło się mnóstwo sugestii, że samochód może być traktowany jako relikwia II stopnia. Tym doniesieniom stanowczo zaprzecza ks. prof. Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Pamiątki szanujemy, ale nie oddajemy im czci religijnej”

W rozmowie z Interią duchowny zaznaczył, że jest to zwykła pamiątka, a nie relikwia. – Informacja, że w Radzyminie znajduje się samochód relikwia, to zwykły fake news. Pamiątka przypomina osobę lub wydarzenie – jak zdjęcie przypomina ukochaną osobę, a bilet mecz piłkarski. Pamiątki szanujemy, a nawet "czcimy", ale nie oddajemy im czci religijnej. Być może zwykłe nieporozumienie jest podstawą całego zamieszania – tłumaczył. Ksiądz Naumowicz dodał, że przy powstającym Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Radzyminie istnieje Izba Pamięci, w której znajdują się pamiątki związane z papieżem.

– Wśród pamiątek w Izbie Pamięci znajduje się samochód Opel Vectra. Nie zmieścił się w izbie, a że polski klimat jest mniej przyjazny pojazdom od tego w ciepłej Italii, został otoczony specjalną szybą. Po to, by był widziany, a nie czczony – stwierdził podkreślając, że relikwie to przedmiot lub fragment ciała świętego przeznaczony przez kościół specjalnym dekretem do czci religijnej i są one zazwyczaj trzymane w kościele.

