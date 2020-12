W sobotę 5 grudnia na 29. urodzinach Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk wziął w obronę bp. Edwarda Janiaka, który miał ukrywać przestępstwa seksualne podległych sobie księży. Dyrektor Radia Maryja mówił, że biskup Janiak to „współczesny męczennik”. – Nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim? To go szybciej rak zje. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce? – powiedział o. Rydzyk.

Inne słowa, które wywołały kontrowersje, to takie stwierdzenie o. Tadeusza Rydzyka: – To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże.

Czytaj też:

O. Rydzyk się tłumaczy: „Biskup ma raka, trzeba mieć życzliwość”. Ks. Prusak: To czysta profanacja

O. Tadeusz Rydzyk przeprasza. „Nie było moją intencją ranienie kogokolwiek”

Od soboty wielu duchownych odcinało się od o. Tadeusza Rydzyka, padały krytyczne głosy wobec takiego bagatelizowania problemów Kościoła. We wtorek 8 grudnia na stronach Radia Maryja opublikowano obszerne oświadczenie o. Tadeusza Rydzyka, w którym redemptorysta przeprasza za te wypowiedzi.

Chcę stanowczo oświadczyć, iż w słowach, które wypowiedziałem 5 grudnia 2020 r. przy okazji obchodów rocznicy założenia Radia Maryja, nie było moją intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Tacy sprawcy, po rzetelnym dochodzeniu i udowodnieniu winni spotkać się ze stosowną karą – czytamy na wstępie.

Redemptorysta podkreśla, że każdy niegodny czyn „jest grzechem”, a „grzech seksualnego molestowania małoletnich jest przestępstwem”. „Kocham Kościół, dlatego nie miałem zamiaru w żaden sposób rozmywać trawiącego go dramatu grzechu i przestępstwa pedofilii. Mówiąc to, mam na myśli przede wszystkim ofiary tych czynów, będące przecież także dziećmi Kościoła” – pisze o. Tadeusz Rydzyk.

O. Tadeusz Rydzyk: Przepraszam, iż tak się stało. Nie było to moim zamiarem

W dalszej części oświadczenia o. Tadeusz Rydzyk zaznacza, że nie miał zamiaru ani krytykować ani podważać decyzji papieża Franciszka, który odsunął bp. Edwarda Janiaka od kierowania diecezją kaliską. „W mojej wypowiedzi odnosiłem się do atmosfery medialnej, która, ferując przedwczesne wyroki, utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, dogłębne wyjaśnienie jego przyczyn, aby ofiary mogły otrzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół – również zraniony takimi czynami – środki zaradcze na przyszłość” – opisuje redemptorysta.

Na koniec oświadczenia o. Tadeusz Rydzyk przeprasza za słowa z soboty, jak czytamy: