Kukiz odniósł się do krytyki ze strony Skiby. Chodzi o „wyrzucenie do kibla” numeru Kaczyńskiego

Krzysztof Skiba 7 kwietnia opublikował na Facebooku długi list, w którym przypomniał, że w przeszłości przyjaźnił się z Pawłem Kukizem. „A potem muzyka już chyba coraz mniej była Twoim żywiołem” – dodał zwracając się do Kukiza. We wpisie padły również zarzuty o wprowadzanie do Sejmu nacjonalistów oraz apel o „wyrzucenie do kibla” numeru Jarosława Kaczyńskiego.

Paweł Kukiz odpowiada na wpis Krzysztofa Skiby

O ten wpis Monika Olejnik zapytała właśnie Kukiza, który w poniedziałek 19 kwietnia był gościem „Kropki nad i”. Odpierając zarzut związany z „nacjonalistami” były muzyk stwierdził, że „gdyby była inna ordynacja wyborcza i to obywatele decydowaliby kto ma być w Sejmie, to wtedy nikt nikogo by nie wprowadzał” . Jak przyznał, startując po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych nie miał doświadczenia politycznego.

Poseł podkreślił również, że nie ma numeru do prezesa PiS, w związku z czym „nie jest w stanie wyrzucić go do kibla” . Według Kukiza Skiba „nie ma pojęcia o elementarnych zasadach ustrojowych naszego państwa” . – Nie ma pojęcia jak przebiega proces wyborczy. To tak jak ja bym miał kłócić się z dzieckiem, które nie napisało recenzji „Pana Tadeusza”, bo po prostu nie umie pisać i czytać – przekonywał.

Krzysztof Skiba apeluje do Pawła Kukiza. Co znalazło się w liście?

„Chciałeś być kimś, kto nie tylko śpiewa o polityce i krytykuje polityków w swych piosenkach. Chciałeś mieć realny wpływ na politykę. I choć wcześniej deklarowałeś, że nigdy POLITYKIEM nie zostaniesz, skoczyłeś do basenu z napisem »kariera polityczna«, nie po to by jedynie o tym śpiewać, ale po to by realnie się z nimi boksować. To było przekroczenie wyraźnej granicy” – czytamy we wpisie Skiby.

Muzyk zarzucił Kukizowi, że ten „utorował drogę do władzy dla PiS”, a następnie wspierał ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego w demontażu „systemu III RP, a tak naprawdę w demontażu demokracji”. Przypomniał również, że za jego sprawą do Sejmu dostał się „nacjonalista Robert Winnicki”. „Dziś trzeba sobie jasno powiedzieć, że kartonowe państwo Platformy zamieniliście w państwo z papieru toaletowego PiS. Trzeba spojrzeć Polsce w oczy i przyznać, że wspierałeś i wspierasz POTWORA” – podkreślił.

Skiba zaapelował również do Kukiza o to, by ten zakończył karierę polityczną, a „numer Prezesa wyrzucił do kibla”. „Wróć do muzyki. Fani także wrócą i wszyscy będziemy słuchać Twoich nowych piosenek. Jest szansa, aby wyjść z twarzą z tego potrzasku, w który wpakowałeś Polskę bawiąc się w polityka” – dodał.

