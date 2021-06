Pożar w Nowej Białej. Będzie wsparcie dla poszkodowanych. „Nawet 200 tysięcy złotych na budynek”

– Wydałem polecenie służbom wojewody małopolskiego o przygotowani wniosku o uruchomienie w trybie ekstra szybkim tego pierwszego wsparcia, by ono niemal natychmiast trafiło do gminy i zostało przekazane mieszkańcom, to kwota do 6 tysięcy złotych, ta początkowa, a po oszacowaniu strat nawet 200 tysięcy złotych na budynek – powiedział Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch dodał, że mieszkańcy, którzy stracili dach nad głową mogą liczyć na zakwaterowanie w pensjonacie na terenie gminy.

Pożar w Nowej Białej. W akcji brało udział 400 strażaków

W sobotę późnym popołudniem w miejscowości Nowa Biała na Podhalu doszło do ogromnego pożaru. Ogień uszkodził 44 budynki, w tym 21 domów mieszkalnych i 23 budynki gospodarcze. W akcji gaśniczej brało udział ponad 400 strażaków z 107 zastępów straży pożarnej.

Pożar szybko objął całą miejscowość ze względu na zwartą, w wielu przypadkach drewnianą zabudowę. Z tego powodu akcja gaśnicza była bardzo trudna. Poszkodowanych w wydarzeniu zostało 9 mieszkańców. Na szczęście nie zostali poważnie ranni. Trafili do szpitali głownie z poparzeniami i podtruciami. Podtruł się także jeden strażak, ale szybko wrócił do domu.

Domy musiało opuścić 112 osób. Wielu mieszkańców straciło dachy nad głową i dobytek, często całego życia, w tym maszyny rolnicze czy zwierzęta gospodarcze. Trwa szacowanie strat. Pomoc zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził miejsce tragedii.