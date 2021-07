Po 11 latach, minister Gliński zmienia dyrektorkę Zachęty. Ministerstwo wydało oświadczenie

O sprawie informuje od poniedziałku m.in. TVN Warszawa. Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie będzie piastowała wspomniane stanowisko do końca 2021 roku. To właśnie wtedy kończy się kontrakt, którego Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod wodzą Piotra Glińskiego, nie przedłużyło. Dyrektor Hanna Wróblewska została o tym poinformowana w pisemnej nocie do instytucji.

Serwis dodaje, że nie ma informacji, w jakim trybie zostanie wybrany nowy dyrektor. W piśmie, które zostało przesłane do instytucji nie wskazano powodów, dla których kontrakt z Hanną Wróblewską nie został przedłużony. Z wyjaśnieniami przychodzi jednak rzeczniczka prasowa ministerstwa, którą TVN Warszawa zapytało o sprawę.

Ministerstwo tłumaczy się ze swojej decyzji

„Pani Hanna Wróblewska pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2010 roku. Wydaje się, że po tak długim czasie zmiana na stanowisku kierowniczym może korzystnie wpłynąć na kondycję instytucji oraz jej dalszy rozwój. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister powołuje dyrektora instytucji na czas określony. Wybór kandydata na to stanowisko może nastąpić poprzez wskazanie Ministra lub w drodze konkursu – ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła” – głosi oświadczenie przesłane redakcji.

