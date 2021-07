TVP pokazała „turystkę Annę”. W rzeczywistości to pracownica Lasów Państwowych

twitter

Chodzi o program „Obiektyw” na antenie TVP3 Białystok, w którym 6 lipca wyemitowano materiał na temat nowego serwisu Lasów Państwowych. „Czas w las” to serwis skierowany do turystów, który ma im ułatwić pozyskiwanie informacji na temat Lasów Państwowych.

W materiale wystąpiła osoba podpisana jako „turystka Anna”, która zachwalała stronę. – Chciałabym poznać ścieżki dydaktyczne. Zobaczyć, co ma do zaoferowania nadleśnictwo, czego mogę się przy okazji po drodze nauczyć, co mijam po drodze, co oferuje mi ten las – mówiła.

Turystka Anna to tak naprawdę pracownica Lasów Państwowych

Na jaw wyszło jednak, że „turystka Anna” to w rzeczywistości pracownica Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Urzędniczka zachwalała więc serwis swojego własnego miejsca pracy. Na domiar złego Anna Poskrobko, bo o niej mowa, pracuje w zespole do spraw promocji i mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Serwis Gazeta.pl skontaktował się z „bohaterką” wpadki i zapytał o sprawę. – Cała sytuacja mogła wydawać się trochę dziwna, jednak zamiarem występu w materiale było wyrażenie swojej opinii jako osoby prywatnej – powiedziała.

Czytaj też:

Lasy Państwowe biorą się za produkcję prądu. Wybudują farmy fotowoltaiczne i wiatraki