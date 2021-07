„Mówiąc Wprost”. Rzecznik Porozumienia Gowina: TVP szaleje w sprawie Donalda Tuska

W ostatnich tygodniach nie ma właściwie dnia, w którym media publiczne – „Wiadomości” czy TVP Info – nie zaatakowałyby Donalda Tuska, który powrócił do polskiej polityki i stanął na czele Platformy Obywatelskiej.

Zwrócili na to uwagę nawet rządowi koalicjanci z Porozumienia Jarosława Gowina.

TVP kontra Donald Tusk. „Mocno groteskowe”

– To, że jesteśmy członkiem obozu Zjednoczonej Prawicy, nie oznacza, że podoba nam się absolutnie wszystko. Słynne „Für Deutschland” i wypowiedzi po niemiecku, które pokazują media publiczne, to zaczęło przypominać już kabaret – powiedział w programie „Mówiąc Wprost” Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia Jarosława Gowina, a także radny Bielan (dzielnicy w Warszawie).

– Nie jestem jedyną osobą, która się zakładała o to, ile razy wypowiedzi byłego premiera po niemiecku, nawet w tym samym materiale telewizyjnym, pojawią się w największym polskim serwisie informacyjnym. To uważam za co najmniej słabe. To coś, co stawało się powoli mocno groteskowe. TVP absolutnie szaleje w sprawie Donalda Tuska – podkreślił gość Joanny Miziołek i Roberta Felusia.

Temat rozbieżności – i to poważnych – między partiami koalicyjnymi od dłuższego czasu przewija się przez polską politykę. Porozumienie, Partia Republikańska i Solidarna Polska powinny – według niektórych – mówić jednym głosem razem z PiS. Wszak np. wszyscy liderzy podpisali się pod Polskim Ładem, który zamierza wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość.

Ostatnio jednak wypowiedzi lidera Porozumienia Jarosława Gowina, jak również niektórych członków ugrupowania, stoją co najmniej w kontrze do założeń zmian, jakie chce przeprowadzić partia rządząca.

Wśród krytykowanych założeń jest m.in. podniesienie wysokości składek, zmiany w podatkach oraz nowe dodatki dla niektórych grup społecznych. Z jednoczesnym większym obciążeniem przedsiębiorców.

– Wbrew temu, co niektórzy myślą, cały czas walczymy z pandemią. Chcąc, żeby słowo „lockdown” było tylko przykrym wspomnieniem, to nie jest ten moment, żeby jeszcze głębiej wsunąć dłoń w kieszenie Polaków, tylko wręcz przeciwnie: to jest czas na obniżki, na ułatwianie, na upraszczanie. Polscy przedsiębiorcy prowadzili heroiczną walkę. Nie możemy zrobić tak, żeby ludziom, którzy przetrwali najgorsze, złapali drugi oddech, wbić dłoń głębiej w kieszeń i wyciągnąć więcej pieniędzy – tłumaczył w programie „Mówiąc Wprost” Jan Strzeżek.

Lex TVN. „Nie jesteśmy od tego, by oceniać”

W rozmowie z Robertem Felusiem i Joanną Miziołek polityk koalicji rządzącej odniósł się także do kwestii „Lex TVN”, które forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Jednak Porozumienie sprzeciwia się nowelizacji w proponowanej przez PiS formie.

– U podstaw Zjednoczonej Prawicy leży wolność. Także wolność mediów. To jest ta wartość, która połączyła te trzy środowiska. Nawet gdyby to byłoby „Lex Wprost”, to Porozumienie byłoby przeciw – zapewnił Jan Strzeżek.

– My nie jesteśmy od tego, aby oceniać, które media mogą funkcjonować, a które nie. My proponowaliśmy w ramach naszej poprawki rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie istniejące obecnie media nadal mogłyby nadawać – wyjaśnił polityk.

Koronawirus. „Co zrobiła Platforma w kwestii szczepień?”

W 20. odcinku „Mówiąc Wprost” odniesiono się także do powrotu Donalda Tuska to polskiej polityki oraz jego dość niespodziewanego wystąpienia związanego z pandemią.

– Donald Tusk pojawił się po dłuższej przerwie i wystąpił po raz pierwszy na konferencji razem z ekspertami medycznymi premiera Morawieckiego. To było dosyć osobliwe, ponieważ ci sami ludzie z jednej strony doradzają rządowi, a jednocześnie stają razem z byłym premierem i odnoszą się do działań rządu – skomentowała to dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek.

– Donald Tusk w odniesieniu do szczepień stwierdził, że nie powinno być zakazów, tylko zachęty. Chciałabym się zatem zapytać Platformy Obywatelskiej, co ona robiła przez ostatnie tygodnie w kwestii zachęcania do szczepień? Nie mówiąc już o tym, że jest za modelem francuskim – dodała dziennikarka, nawiązując do wprowadzonych we Francji obostrzeń i ograniczeń dla osób, które dobrowolnie nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

