Minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News szeroko opisywał przygotowanie polskiej służby zdrowia na starcie z IV falą pandemii koronawirusa. Jak przyznał, jest pomysł, by medyków objąć obowiązkowymi szczepieniami przeciwko COVID-19, ale Polska na razie przygląda się „rozwiązaniom, które są wdrażane w innych krajach europejskich”.

Dodał przy tym, że władze „bardzo przychylają się” do tego, aby te szczepienia dla medyków były obowiązkowe. – Tutaj można powiedzieć, że bardzo się do tego przychylamy i to tak naprawdę bez względu na to, jaki scenariusz epidemiczny będzie realizowany – mówił minister zdrowia.

Niedzielski: Zaszczepieni nie mogą ponosić kosztów braku odpowiedzialności niezaszczepionych

Adam Niedzielski mówił też o ewentualnym powrocie obostrzeń. Podobnie jak wcześniej sygnalizował, że rygory znane z poprzednich fal pandemii zostaną lekko zmodyfikowane i mają być wprowadzane w zależności nie tylko od liczby nowych przypadków koronawirusa, ale pod uwagę ma być brane także wyszczepienie populacji danego regionu.

Jak przyznał minister zdrowia, jeśli powrócą obostrzenia, to osoby zaszczepione zapewne nie będą obejmowane rygorami. – Będziemy starali się wyłączać (z limitów czy rygorów – red.) osoby zaszczepione – powiedział Niedzielski.

– Na pewno osoby, które będą się szczepiły i już się zaszczepiły, nie mogą ponosić kosztu tego braku odpowiedzialności, który wykazują osoby nieszczepiące się – stwierdził minister zdrowia.

