Adam Niedzielski: Na COVID-19 umierają praktycznie tylko niezaszczepieni

wywiadzie dla „Wprost” Adam Niedzielski odpowiedział m.in. na pytanie, jak przekonać ludzi, że sierpniu wirus znów uderzy i wywoła kolejną falę zachorowań. – Większość ludzi ma dostęp do internetu i czyta, co się dzieje w innych krajach. Przykłady Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch , które najbardziej odczuwają wzrost zakażeń, nawet po 20-30 tys. dziennie, chyba działa na wyobraźnię – tłumaczył minister.

Szef resortu zdrowia akcentował, że wspomniane kraje pokazują, że wysoki stopień zaszczepienia broni nas przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem choroby. – Skutek jest taki, że w Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy ponad 30 tys. zakażeń, liczba zgonów wynosiła kilkanaście osób dziennie. Czyli unikamy największego zagrożenia, a pandemia przechodzi w fazę mniejszej dolegliwości – mówił.

Dodał, że „nie musimy przekierowywać wszystkich zasobów na walkę z COVID-19, możemy normalnie leczyć w szpitalu innych pacjentów. A do tego konsekwencje gospodarcze są lżejsze, nie ma potrzeby wprowadzania dolegliwych obostrzeń dla zaszczepionych”.

– W 99 proc. przypadków we wszystkich tych państwach w szpitalach leżą ludzie niezaszczepieni lub nie w pełni zaszczepieni. Umierają również praktycznie tylko niezaszczepieni. Czy trzeba jakiegoś jeszcze argumentu? – podkreślił.

Pytany o to, czy niezaszczepieni mogą mieć problemy pod koniec sierpnia np. z wyjazdami zagranicznymi, odparł: – Mnie to dziwi, że jako główną korzyść z zaszczepienia wskazujemy to, czy ktoś będzie miał certyfikat, by móc pojechać na wakacje. Każdy, kto nie jest zaszczepiony, powinien się czuć zagrożony bez względu na to czy wybiera się na wakacje za granicę.

Dodał, że w Polsce na razie nie ma wielu zakażeń, więc nie musimy stosować dalej idących obostrzeń, ale w Europie pojawia się coraz więcej pomysłów ograniczenia możliwości normalnego funkcjonowania. – We Francji do restauracji czy baru nie może wejść osoba niezaszczepiona, na Wyspach też są zapowiedzi kolejnych obostrzeń np. weryfikowania zaszczepionych podczas imprez masowych – skwitował.

