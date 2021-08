Nieoficjalnie: Ponad 150 osób do ewakuacji z Afganistanu do Polski. „Wprost” dotarł do rządowej listy

Wczoraj premier poinformował, że Polska będzie pomagać w ewakuacji około 100 osób z Afganistanu. „Prośby o ewakuację spływają do Polski m.in. z UE i NATO; lista tych osób zostanie nam przedstawione w najbliższych dniach, będzie to być może około 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać” – poinformował we wtorek w Żabiej Woli Mateusz Morawiecki.

Obecnie osób, które proszą Polskę o pomoc jest znacznie więcej. Na rządowej liście osób do ewakuacji jest ponad 150 osób. – Liczba osób do ewakuacji przez Polskę z Kabulu urosła powyżej 150 osób i stale rośnie – mówi nam osoba z kancelarii premiera. Do Afganistanu doleciały już trzy samoloty wysłane z Polski. Dwa wojskowe C-130 Herculesy oraz jedna Casa C295M. Samoloty mają wrócić do kraju ze współpracownikami kontyngentu wojskowego oraz ich rodzinami.

Premier poinformował, że powołany został ponadto rządowy zespół pod kierownictwem szefa MSWiA, który ma zająć się rozlokowaniem osób ewakuowanych z Afganistanu do specjalnych ośrodków na terytorium Polski. „Cała akcja przeprowadzana jest również w porozumieniu z naszymi sojusznikami, ze służbami specjalnymi” – zapewniał. Ponadto szef rządu poinformował, że zobowiązał szefów MSWiA i MON do szczegółowej weryfikacji dokumentów sprzed lat, aby zweryfikowały listę wszystkich osób w Afganistanie, które współpracowały z Polską, aby - jak dodał - mogły znaleźć schronienie w Polsce.

Mariusz Błaszczak, szef MON zaś w poniedziałek napisał na Twitterze, że współpracujący z Polską, którzy byli zainteresowani wyjazdem, zostali ewakuowani z Afganistanu w czerwcu. Dodał, że zobowiązał dowódcę operacyjnego do ewakuacji osób pozostających wciąż w Afganistanie. Jak zapewnił, decyzją premiera odbywa się to wspólnie z MSZ.