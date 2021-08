Abp Gołębiewski ukarany przez Watykan. Chodzi o sprawę księdza-pedofila

Watykan zakończył postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań byłego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i metropolity wrocławskiego w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich w czasach jego posługi biskupiej (1996-2004) i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

Z opublikowanego przez archidiecezję wrocławską komunikatu wynika, że Watykan nałożył na księdza szereg kar. Abp Gołębiewskiemu zakazano uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Ponadto, będzie musiał tytułem pokuty zapłacić odpowiednią kwotę z prywatnych środków, na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystywania seksualnego. Jednocześnie Stolica Apostolska nakazała arcybiskupowi prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy.

twitter

Abp Marian Gołębiewski - kim jest?

Abp Marian Gołębiewski ma obecnie 83 lata. Jest abp seniorem diecezji wrocławskiej. W latach 2004-2013 pełnił funkcję metropolity wrocławskiego.

Wrocławscy hierarchowie kard. Henryk Gulbinowicz i abp Marian Gołębiewski przez kilka lat mieli wiedzę na temat działalności ks. Pawła Kani, który został skazany za gwałt i molestowanie chłopców. Sąd wymierzył Kani wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności. Według świadków, ówczesny proboszcz miał informować o skłonnościach Kani abp. Gołębiewskiego.

Po powrocie księdza Kani w 2009 roku, abp Gołębiewski skierował go do parafii w Miliczu. Jak ustlił portal Oko.press, na skargę do hierarchy przyszedł wikary oraz jeden z ministrantów, który miał paść ofiarą ks. Kani. Po tym, jak uprawomocnił się wyrok za posiadanie dziecięcej pornografii, abp Gołębiewski przeniósł duchownego do zakonnego zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych.

Hierarcha powiadomił o sprawie watykańską Kongregację Nauki Wiary po siedmiu latach od pierwszego aresztowania księdza-pedofila. Zrobił to w 2012 roku, gdy księdza Kanię przyłapano w hotelowym pokoju z nieletnim ministrantem.

Czytaj też:

Sprawa 12-latki wykorzystywanej przez księdza. Nagły zwrot i zarzuty dla innej osoby