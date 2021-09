Warszawa. Śmigłowiec LPR lądował w Alejach Jerozolimskich

Z powodu braku dostępnej karetki do osoby z podejrzeniem udaru w Alejach Jerozolimskich został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – informuje tvn24.pl. Lądowanie śmigłowca zabezpieczała straż pożarna. Podczas akcji prowadzonej przez służby Aleje Jerozolimskie przed Dworcem Zachodnim w kierunku Włoch były zablokowane.

Zadysponowano jeden śmigłowiec LPR do młodej kobiety po 30. roku życia, która miała podejrzenie udaru. Nasi ratownicy zabezpieczali jego lądowanie. Udzielili też kobiecie pierwszej pomocy, a potem przekazali ją pod opiekę zespołowi LPR – poinformował Łukasz Płaskociński ze stołecznej straży pożarnej w rozmowie z tvn24.pl.

W środę 1 września w Warszawie rozpoczął się protest ratowników medycznych, którzy protestują m.in. przeciwko niskim wynagrodzeniom. Jak nieoficjalnie informuje tvn24.pl, w środę – z powodu nieobecności ratowników w pracy – do pacjentów nie wyjechało co najmniej kilkadziesiąt zespołów. Tego dnia, z powodu braku karetek, na terenie stolicy do niektórych zdarzeń również dysponowane były śmigłowce LPR.

Czytaj też:

Policja odpowiada na reportaż „Gazety Wyborczej” o śmierci 25-latka. Dwóch funkcjonariuszy może stracić pracę