Waszczykowski napisał podczas meczu do Jacka Kurskiego ws. Węgrzyna. „Histeria, spazm, nie da się słuchać”

Wtorek 12 października to ważny dzień dla piłkarskiej reprezentacji Polski, ponieważ to wtedy przyszło jej się zmierzyć z drugą w grupie do eliminacji MŚ Albanią. Wygrana przybliżyłaby Biało-Czerwonych do zajęcia drugiego miejsca w grupie, a w efekcie – startu w barażach do mistrzostw świata.

Jednak we wtorkowy wieczór kibice reprezentacji nie mieli przez pierwsze 45 minut meczu z Albanią okazji do radości. Do szatni w połowie meczu Biało-Czerwoni schodzili z wynikiem 0:0.

Albania – Polska. Waszczykowski o „zwycięskim remisie”, pisze do Kurskiego ws. Węgrzyna

Wśród kibiców niezadowolonych z gry kadry Paulo Sousy znalazł się też były szef MSZ, a obecnie europoseł PiS, Witold Waszczykowski. Polityk na krótko przed końcem pierwszej połowy zatweetował:

„Słaby mecz. Jak Bóg da, to będzie »zwycięski remis«... Ale dla Albanii. I jeszcze ta chodząca histeria i spazm komentuje (Węgrzyn). Nie da się słuchać prezesie (...)”.

W swoim tweecie Waszczykowski oznaczył kanał TVP Sport na Twitterze oraz oficjalne konto prezesa TVP Jacka Kurskiego (to do niego zwrócił się per „prezesie”).

Zresztą nie tylko Waszczykowskiego mierził komentarz Kazimierza Węgrzyna. „Po pierwszej połowie do zmiany Krychowiak i Węgrzyn” – obwieścił na Twitterze redaktor naczelny Wprost Robert Feluś.

