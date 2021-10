Znaleziono ciało na terenie objętym stanem wyjątkowym. To obywatel Syrii

Prokuratura i policja wyjaśnia okoliczności śmierci imigranta, którego zwłoki znaleziono w czwartek 14 października w strefie objętej stanem wyjątkowym. Do makabrycznego odkrycia doszło w okolicach przygranicznej miejscowości Klimówka w województwie podlaskim. Zwłoki wyparzyli policjanci lecący śmigłowcem patrolowym.

Wstępnie stwierdzono, że zmarły to 24-letni obywatel Syrii, który przybył do Polski z terytorium Białorusi. Miał przebywać w tym kraju od połowy września. Ciało mężczyzny z Syrii trafi teraz do zakładu medycyny sądowej, gdzie eksperci spróbują ustalić dokładną przyczynę śmierci mężczyzny.

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Przypomnijmy – w odpowiedzi na kryzys migracyjny inspirowany przez reżim Łukaszenki, w części województw podlaskiego i lubelskiego został wprowadzony stan wyjątkowy. Początkowo miał obowiązywać przez 30 dni, ale niedawno został przedłużony o kolejne 60.

Straż Graniczna codziennie publikuje komunikaty, w których podsumowuje swoje działania. Z raportu opublikowanego w środę 13 października wynika, że tylko tego dnia odnotowano ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano przy tym 13 nielegalnych imigrantów. Pozostałym próbom mundurowi zapobiegli. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali także 8 cudzoziemców za pomocnictwo.

Czytaj też:

Dzieci z Michałowa odnalezione, jest potwierdzenie. Z grupą rozmawiali polscy dziennikarze