Prymas Polski o migrantach. „Ludzie nie mogą chować się po lasach i umierać”

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak napisał list do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Sprawa dotyczyła sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. Medycy poprosili duchownego o pomoc, aby mogli wjechać na teren stanu wyjątkowego i pomagać migrantom oraz uchodźcom. Abp Polak powiedział w Radiu Plus, że do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Arcybiskup Wojciech Polak o zbliżającej się zimie

Prymas Polski zaznaczył, że nie kontaktował się w tej sprawie z medykami, ale czyta wiadomości z tego regionu. – Myślę, że dzisiaj ważną rzeczą są, aby te działania były jak najszerzej podejmowane wobec konkretnych osób. Idzie późna jesień, potem zima. My naprawdę musimy wziąć sobie do serca, że ludzie nie mogą chować się po lasach i nie daj Boże umierać – powiedział duchowny.

Abp Polak podkreślił, że „wszyscy powinniśmy się o to upominać”. – Kościół powinien bardzo konkretnie apelować, współdziałać i współpracować – zaznaczył. Prymas Polski wspomniał o działaniach, które na terenach, gdzie znajdują się migranci, podejmują Caritas czy parafie. Dla uchodźców w związku z zimą przygotowywane są specjalne pakiety.

Prymas Polski o życiu i godności człowieka

– Myślę, że trzeba się upominać i troszczyć się o wszystko, co zabezpiecza godność i życie człowieka. To nie jest proces zakończony. Tu nie chodzi o to, aby jednym oświadczeniem czy listem zamknąć ten proces i powiedzieć, że możemy mieć spokojne sumienie – podsumował duchowny.

