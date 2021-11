Sprawdzanie paszportów covidowych. Minister zdrowia podał instrukcję

Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka powiedział, że „inspekcja sanitarna będzie wychodziła do kontroli podmiotów oraz organizatorów spotkań i imprez”. – To organizatorzy i przedsiębiorcy będą odpowiedzialni za udowodnienie, że są przestrzegane limity. To organizator będzie musiał wydać regulamin imprezy czy funkcjonowania określonego obiektu tak, aby limity były spełnione. Inspekcja sanitarna będzie weryfikowała czy np. w sklepie nie przebywa więcej osób, niż to wynika z limitu powierzchniowego. Prowadzimy te działania z policją – tłumaczył.

Adam Niedzielski wyjaśnił, jak restaurator czy właściciel klubu fitness ma technicznie sprawdzić certyfikat covidowy i co zrobić w przypadku, gdy dana osoba odmówi pokazania dowodu zaszczepienia. Minister zdrowia stwierdził, że „sytuacja jest bardzo prosta”. – Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanego przez siebie przedsięwzięcia określali regulaminy związane z limitem – zaczął Niedzielski.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Adam Niedzielski o paszportach covidowych

– Jeśli limit zostaje przekroczony, to domyślna jest zgoda osoby na okazanie paszportu covidowego, żeby wejść. Jeśli go nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy i my przez cały czas pracujemy nad tym, żeby dokleić do ustawy możliwość weryfikowania tego – kontynuował szef Ministerstwa Zdrowia.

Niedzielski podkreślił, że w „eventach, które mają limity, przedsiębiorcy i organizatorzy mogą wykorzystywać takie środki”. Dodał, że zwiększona zostanie liczba kontroli. – Jeżeli będziemy widzieli, że ta kwestia jest nieweryfikowana i limity są przekraczane, to siłą rzeczy jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary lub mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą – zaznaczył.

Wariant Omikron koronawirusa. Minister zdrowia reaguje na apel

Minister zdrowia odniósł się również do apelu, który został do niego oraz do prezydenta i premiera skierowany przez lekarzy zakaźników i epidemiologów, dotyczącego egzekwowania paszportów covidowych. Niedzielski podsumował, że jest w kontakcie z Radą Medyczną przy premierze i z prof. Andrzejem Horbanem. Szef Ministerstwa Zdrowia zgodził się z tym punktem widzenia.

Niedzielski wyjaśnił, że nie ma podstawy prawnej dotyczącej żądania okazania paszportu covidowego, ale jego nieokazanie wiąże się z niewpuszczeniem na imprezę czy przedsięwzięcie. Odnośnie sprawdzenia przez pracodawców, czy ich pracowników jest zaszczepiony, Niedzielski powiedział, że „prowadzi dialog z różnymi grupami politycznymi”.

