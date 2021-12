„Scena Dialog”. Magda Mołek spotka się z biskupami? „To byłoby ciekawe. Szczególnie, jeśliby pojawiły się osoby LGBT”

Obecny synod, rozpoczęty przez papieża Franciszka, jest inny niż wszystkie. Zazwyczaj w tego typu debatach, których celem jest omówienie działalności Kościoła katolickiego, uczestniczą tylko biskupi i najwyżsi hierarchowie. Tym razem do udziału w Synodzie 2021-2023 są zapraszane także osoby świeckie, nawet innych wyznań lub nie wyznające żadnej wiary, które chciałyby swoją radą pomóc Kościołowi.

– Papież Franciszek mówi: nie zobaczymy tego, jak jesteśmy postrzegani jako Kościół, system, instytucja, jeśli nie będą w tym procesie uczestniczyć ludzie, którzy są poza Kościołem – tłumaczy Tomasz Terlikowski, dodając że np. warszawscy biskupi spotkali się z grupą „Wiara i tęcza”, skupiającą chrześcijan LGBT+.

Ta informacja ucieszyła Magdę Mołek, popularną dziennikarkę i youtuberkę, która nie kryje, że odeszła od Kościoła katolickiego, a ostatnio kilkukrotnie wypowiadała się krytycznie o polskich księżach.

– Jednym z głównych zarzutów w komentarzach pod moim programem o grzechach polskiego Kościoła było to, że jako osoba, która jest od tylu lat poza systemem, nie mam prawa wypowiadać się w tym temacie, ponieważ nic o tym nie wiem – mówi dziennikarka.

– A żeby zobaczyć całe spektrum, trzeba zrobić krok wstecz i mieć odpowiednią perspektywę. Więc może takie osoby jak ja, które są poza Kościołem i przyglądają mu się pod innym kątem, wniosłyby jakąś wartość do tej dyskusji – podkreśla Magda Mołek.

Ta otwartość dziennikarki skłoniła gospodarza programu do zadania ważnego pytania: czy gdyby biskup warszawski zaprosił krytyczną dziennikarkę do udziału w obecnym synodzie, to by się zgodziła i pojawiła na spotkaniu z hierarchami?

– Wątpię, żeby mnie zaprosił – odpowiada z uśmiechem Magda Mołek.

Podkreśla jednak, że warto rozmawiać, a dialog jest podstawą funkcjonowania społecznego. Dlatego jest gotowa przyjąć takie zaproszenie.

– To byłoby ciekawe przeżycie. Szczególnie, jeśliby na tym spotkaniu było szersze spektrum, jeśliby pojawiły się także osoby LGBT albo matki dzieci z niepełnosprawnościami, to wtedy ta synodalna rzeczywistość mogłaby dotknąć rzeczywistości prawdziwej – mówi Magda Mołek.

– I pan i ja chyba zdajemy sobie sprawę, jak bardzo polski Kościół w górze hierarchii jest oderwany od rzeczywistości, jak bardzo nie rozumie zmian i funkcjonuje dalej w swoim świecie – uważa rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy:

Scena Dialog, odc. 5. Tomasz Terlikowski i Magda Mołek

W dalszej części programu „Scena Dialog” Tomasz Terlikowski i Magda Mołek zastanawiają się m.in. czy i na jakich zasadach w dzisiejszej Polsce funkcjonuje „sojusz tronu z ołtarzem”, czyli władzy świeckiej z Kościołem.

– Czy to tron czerpie z ołtarza, czy odwrotnie? Czy nie jest tak, że prawicowa władza, niekoniecznie bardzo chrześcijańska w konkretnych decyzjach, może spokojnie rozgrywać Kościołem, bo on jest już bardzo słaby? – zastanawia się katolicki publicysta.

– Pierwszy przykład z brzegu: 1 miliard 400 mln zł rocznie, które idą z budżetu na nauczanie religii w szkołach, na którą chodzi coraz mnie osób. Nie powinniśmy już wydawać tych pieniędzy – kontruje antyklerykalna dziennikarka.

– Nas po prostu na to nie stać. Zakres prac, które musi wykonać regularny nauczyciel polskiego czy fizyki jest nieporównywalnie większy niż mają ksiądz czy katecheta na religii. A oni nie podlegają kuratorium. Po co nam religia w szkole, skoro mamy kościoły? – pyta retorycznie Magda Mołek w programie „Scena Dialog”.

