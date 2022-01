Polscy uczniowie znają tę „grę” doskonale. „Gdybym przestał, Patryk pomyślałby, że jestem gejem”

Głównym celem projektu była analiza prześladowania rówieśniczego występującego w klasach wśród uczniów w wieku 12-14 lat. Badano postrzeganie tego zjawiska przez uczniów, interpretowano powody, jakie nimi kierują oraz ich reakcje. Projekt pozwolił nie tylko opisać na czym polega tzw. „gra w prześladowanie”, ale również wskazać wnioski i rekomendacje postępowania dla wychowawców.

„Gra w prześladowanie”

Zachowanie uczniów w szkolnej rzeczywistości przypomina w niektórych aspektach grę online. Niczym postacie z wirtualnej rzeczywistości poprzez osiąganie celów i unikanie pułapek mogą przechodzić na kolejne poziomy.

Jak zauważają badaczki, istnieją jednak zasadnicze różnice pomiędzy rozgrywką online, a „the game of bullying”. Podczas tej w rzeczywistym świecie nie da się – tak jak w rywalizacji komputerowej – przerwać jej i zacząć od nowa. Trzeba również toczyć rozgrywkę na wszystkich poziomach jednocześnie, w konkretnym środowisku, na jasno określonych zasadach i w wyznaczonym czasie.

Zwycięzcą gry zostaje ten uczeń, któremu udaje się uniknąć prześladowania ze strony swoich rówieśników. „The game of bullying” toczy się na trzech płaszczyznach. Uczniowie rywalizują na poziomie wewnątrzgrupowym – czyli w klasie, międzygrupowym – w szkole pomiędzy różnymi klasami oraz na poziomie interpersonalnym. Jednak wydaje się, że kluczowa jest rywalizacja na poziomie klasy.

„Jak się człowiek na początku postara i pokaże, że jest spoko i ma kolegów i takie rzeczy, to już jest jakby nietykalny, nawet jak się potem już nie stara. No coś takiego w sumie”– tak badany uczeń opisuje wejście na odpowiedni poziom w „the game of bullying”.

Role uczniów w grze

Podczas obserwacji prowadzonej w klasach, na podstawie konkretnych zachowań, badaczki określiły rolę poszczególnych uczniów. Najłatwiejsi do zidentyfikowania są uczniowie pełniący rolę agresorów i ofiar. Wyraźnie widoczni są też najbliżsi pomocnicy prześladowców.

Większej uwagi wymaga analiza innych graczy, którzy w mniej lub bardziej oczywisty sposób biorą udział w prześladowaniu. Co najważniejsze, wszyscy są świadomi nie tylko swojej własnej pozycji w klasie, wzorców popularności i wykluczenia, ale także tego, jak postrzegają i oceniają ich inni. Raz przyjęta rola, np. agresora, asystenta czy aktywnego widza, jest bardzo trudna do zmiany. Uczniowie obawiają się utraty bezpiecznego miejsca między odrzuceniem a popularnością, jeżeli „nagle” przestaną brać udział w „the game of bullying”.

„Jakoś tak dołączyłem do Patryka, gdy dokuczał Karolowi. Teraz już mam tego dość, ale jakbym przestał, to Patryk by pomyślał, że jestem gejem, a to byłoby bardzo niebezpieczne” – podkreśla jeden z uczniów.

„Kiedyś wzięli plecak Pawła i zaczęli go przerzucać do siebie w kółku, ja też. No i teraz jak coś się dzieje, to kumple mówią do mnie, żebym też z nimi szedł. No i ja idę z nimi, mimo że wcale nie mam na to ochoty” – opowiada inny uczestnik gry w prześladowanie.

Wnioski dla wychowawców

Zrozumienie zjawiska, jakim jest prześladowanie rówieśnicze, jest niezwykle ważne dla pedagogów i wychowawców. Powinni oni postrzegać bullying jako proces, który może zacząć się od błahego incydentu. Wczesna reakcja może sprawić, że problem zostanie od razu rozwiązany. Natomiast gdy w klasie pojawi się prześladowanie, zadaniem pedagogów powinna być pomoc uczniom

w przełamywaniu przyjętych przez nich zachowań. Bez wsparcia nauczyciela może się to nie udać.

We wnioskach z badania autorki również podkreślają, że skuteczność programów antyprzemocowych zwiększa się, jeśli przy ich planowaniu, realizacji oraz wdrażaniu biorą udział uczniowie. Dodatkowo od samego początku wychowawcy powinni pracować nad przyjazną atmosferą w grupie, która w przyszłości może przyczynić się to do obniżenia ryzyka występowania zjawiska prześladowania rówieśniczego.

Bycie ofiarą prześladowania i dręczenia rówieśniczego jest jednym z trudniejszych szkolnych doświadczeń. Zjawisko to może prowadzić do obniżenia jakości życia i problemów w obszarze zdrowia psychicznego.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 102 uczniów w wieku 12-14 lat. Pierwszy etap analizy polegał na obserwacji terenowej, która pozwoliła zidentyfikować zachowania związane z prześladowaniem rówieśniczym. Następnie, z grupą 47 ochotników z klas, w których został zaobserwowany problem, przeprowadzono wywiady indywidualne. Badanie zostało opisane w artykule: „The Game of Bullying”: Shared Beliefs and Behavioral Labels in Bullying Among Middle Schoolers, za który naukowczynie dr Małgorzata Wójcik oraz mgr Maria Mondry z Uniwersytetu SWPS w Katowicach otrzymały Nagrodę im. prof. Romana Czerskiego.