Dziesiątki pożarów wokół Czarnobyla. Co z promieniowaniem w Polsce?

O tym, jak wielka jest skala pożarów w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia w niedzielę poinformowała Rzecznik Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że na terenie strefy wykluczenia wybuchło już 31 pożarów, a ich tłumienie jest niemożliwe.

Płoną lasy wokół Czarnobyla. „To zagraża promieniowaniu Ukrainy, Białorusi i krajów europejskich”

Od początku tegorocznych pożarów w strefie wykluczenia wokół Czarnobylu spłonęło już 10 tys. hektarów lasu. Sucha aura, a także wzrost temperatury w najbliższych dniach mogą przyczynić się do powstawania kolejnych pożarów, a także do rozprzestrzeniania się tych, które już wybuchły. „Z powodu wietrznej i suchej pogody zwiększy się intensywność i obszar pożarów, co może prowadzić do pożarów na dużą skalę, z którymi trudno sobie poradzić nawet w czasie pokoju” – zaznaczyła w swoim wpisie rzecznik praw człowieka na Ukrainie.

W komunikacie przekazała również, że ogień może dotrzeć do obiektów, w których składowane jest wypalone paliwo jądrowe. Niestety ze względu na to, że strefa wykluczenia jest obecnie okupowana przez Rosjan, służby ukraińskie nie mają możliwości podjęcia walki z żywiołem.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Z informacji przekazanych przez Ludmiłę Denisową wynika, że z powodu pożarów zagrożone mogą być Ukraina, Białoruś, a także kraje europejskie. „W wyniku spalania do atmosfery uwalniane są radionuklidy, które są transportowane przez wiatr na duże odległości. To zagraża promieniowaniu Ukrainy, Białorusi i krajów europejskich” – poinformowała.

„Apeluję do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) o jak najszybsze wysłanie ekspertów i sprzętu gaśniczego na Ukrainę, aby uniknąć nieodwracalnych konsekwencji nie tylko dla Ukrainy” – napisała Denisowa.

facebook

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Są najnowsze komunikaty

Od początku wojny na Ukrainie sytuacji związanej z promieniowaniem w Polsce uważnie przygląda się Polska Agencja Atomistyki. W niedzielę do godziny 17 opublikowała ona trzy komunikaty dotyczące promieniowania w Polsce. W każdym z nich podkreślono, że na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska.

„Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej” – przekazano w komunikacie opublikowanym o godzinie 14.

twitterCzytaj też:

Ukraiński koncern o zagrożeniu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Jest komunikat ws. promieniowania w Polsce Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport