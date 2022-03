Nietypowy koniec „Kropki nad i”. Kąśliwa uwaga Moniki Olejnik po pożegnaniu z widzami. Riposta wiceministra z PiS

Podczas „Kropki nad i” poruszono temat uchodźców w Polsce. Monika Olejnik powiedziała do wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, że mogłaby go zapytać: „ile rząd dał mieszkań uchodźcom” lub „ile hoteli, które należą do spółek Skarbu Państwa, zostało przeznaczonych dla uchodźców”. Dziennikarka dodała, że zdaje sobie jednak sprawę z tego, że trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie. Przekonywała, że w ramach pomocy dla migrantów swoje mieszkania udostępniają prywatne osoby.

Wojna na Ukrainie. Jak rząd pomaga uchodźcom?

Polityk PiS zaczął tłumaczyć, że „nie ma czegoś takiego jak rządowe mieszkania”. Wawrzyk wyjaśniał dalej, że „są firmy państwowe, które mają swoje ośrodki”. Mówił, że „wszystkie spółki Skarbu Państwa, które mają tego rodzaju ośrodki” zdecydowały się je udostępnić. Wiceminister spraw zagranicznych przyznał, że nie ma konkretnych danych dotyczących migrantów.

W kolejnym temacie prowadząca program zwróciła się do Barbary Nowackiej z KO, która była drugim gościem. Przedstawiła historię uczniów ósmej klasy, którzy „są zmuszani do tego, aby zdawać egzaminy z języka polskiego”. Chodzi m.in. o „Dziady”. Pytanie zostało jednak skierowane do Wawrzyka, który mówił, że „tego typu sprawy trzeba rozpatrywać indywidualnie”. Zapewnił Olejnik, że przedstawiona przez nią sytuacja nie będzie miała miejsca. Dziennikarka wyraziła nadzieję, że wiceminister pochyli się nad tym tematem.

Jarosław Kaczyński o katastrofie smoleńskiej

Nowacka, w związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy smoleńskiej, została zapytana o słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił, że ma pełną wiedzę na temat tego, co się wydarzyło. Posłanka KO zaapelowała do lidera Zjednoczonej Prawicy, że „jeśli posiada nowe informacje, to niech to opowie”, a nie mówi, że coś wie i nic nie ujawnia. Nowacka, podsumowując wątek wezwała, aby „nie grać” już więcej tym tematem.

Kiedy Olejnik pożegnała już swoich gości i widzów, rzuciła jeszcze do Wawrzyka, aby „jeszcze pamiętał o tych egzaminach”. – Proszę pamiętać, że nasz rząd nie ma mieszkań – zripostował wiceszef MSZ. – Ale ma hotele – odpowiedziała jeszcze prowadząca. Polityk skontrował, że samorządy dostały od rządu „7 miliardów”. – Ale co daje, skąd daje, no z naszych podatków daje, no błagam pana, niech pan mi nie mówi, że daje z własnej kieszeni, tak? Trudno, żeby nie dawał – można było usłyszeć na koniec dziennikarkę, kiedy widzowie wiedzieli napisy końcowe programu.

