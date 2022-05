Matura 2022. Niezbędnik każdego maturzysty – harmonogram, co można zabrać na egzaminy, termin dodatkowy i poprawkowy

Już w poniedziałek 4 maja rozpocznie się maraton maturalny. Tradycyjnie pierwszego dnia maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Dzień później zmierzą się z matematyką, a tuż przed weekendem czeka ich jeszcze język obcy nowożytny. Później będzie tylko trudniej, ponieważ maturzyści zmierzą się z egzaminami na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022 z napiętym harmonogramem

Matury 2022 rozpocznie się w środę 4 maja i potrwa do 23 maja. W tym czasie absolwenci szkół średnich przystąpią do trzech egzaminów na poziomie podstawowym i minimum jednego na poziomie rozszerzonym. Żeby zdać, należy uzyskać minimum 30 proc. wszystkich punktów z egzaminów na poziomie podstawowym.

Co ciekawie, w 2022 roku maturzyści ponownie nie przystąpią do egzaminów ustnych. Te były obowiązkowe jeszcze w 2019 roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 podjęto decyzję o wycofaniu ich z harmonogramu. W 2022 roku do egzaminu ustnego przystąpią jedynie uczniowie, którzy potrzebują jego wyniku podczas rekrutacji na studia.

Matura 2022 – harmonogram:

4 maja 2022 (środa)

godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy),

godz. 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 – język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14:00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy).

9 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),

godz. 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2022 (wtorek)

godz. 9:00 – język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa)

godz. 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9:00 – chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek)

godz. 9:00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa)

godz. 9:00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9:00 – matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 10:35 – historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 12:10 – geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 13:45 – biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;

godz. 15:20 – chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

godz. 16:55 – fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Akcesoria maturalne, czyli co można zabrać na egzamin z matematyki, historii i geografii

Przypominamy, że na egzamin maturalny każdy zdający musi zabrać dokument ze zdjęciem, długopis lub pióro z czarnym tuszem, lub atramentem. Zdający mają obowiązek posiadać również naklejki z kodem kreskowym. Dodatkowo każdy abiturient może mieć przy sobie chusteczki i butelkę wody.

Na niektóre egzaminy można zabrać dodatkowe przyrządy. Najwięcej akcesoriów przyda się podczas matury z matematyki. Każdy powinien mieć przy sobie cyrkiel i linijkę. Dozwolone jest również wniesienie kalkulatora prostego, czyli takiego, który wykonuje jedynie podstawowe działania matematyczne.

Kalkulator i linijkę można zabrać również na egzaminy z biologii, chemii, fizyki, czy geografii. Na maturę z wiedzy o społeczeństwie można zabrać tylko kalkulator, a na egzaminach z historii i geografii dopuszczalne jest również korzystanie z lupy.

Matura 2022. Kiedy termin dodatkowy i poprawkowy?

Maturzyści, którzy z uzasadnionych powodów nie będą mogli przystąpić do matury w głównym terminie, będą to mogli zrobić w terminie dodatkowym, który będzie miał miejsce w dniach 1-15 czerwca. Dokładny harmonogram poszczególnych egzaminów dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyniki matury 2022 uczniowie poznają już 5 lipca. Wtedy również ruszy proces składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć najpóźniej do 12 lipca przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. W praktyce należy to zrobić w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którym nie uda się uzyskać minimalnej liczby punktów, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Prawo do tego będzie jednak przysługiwało wyłącznie osobom, które przystąpią do wszystkich obowiązkowych egzaminów, ale nie zaliczą tylko jednego z nich. Jeżeli minimalnej liczby punktów nie uzyskają na więcej niż jednym egzaminie, na poprawę będą musieli zaczekać rok.

