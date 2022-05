Najnowszy sondaż. Polacy jednoznacznie o stałej obecności wojsk NATO w Polsce i broni dla Ukrainy

Obecnie w Polsce stacjonuje ponad 10 tys. żołnierzy wojsk sojuszniczych NATO. Ich liczba została zwiększona tuż przed i już po agresji Rosji na Ukrainę.

Najnowszy sondaż. Polacy pytani o stałą obecność wojsk NATO

O to, czy żołnierze NATO powinni zostać na stałe na terytorium Polski, nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie Polacy zostali zapytani w sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Aż 80 proc. ankietowanych na tak zadane pytanie odpowiedziało twierdząco. Przeciwko pozostaniu na stałe obecnej obecnie grupy wojsk NATO w Polsce jest 12,6 proc. Na odpowiedź „Nie wiem / Trudno powiedzieć” wskazało 7,4 proc. pytanych.

„Rzeczpospolita” zauważa, że „wśród przeciwników wzmocnienia obecności sojuszniczej w Polsce znaczny procent stanowi elektorat PiS (18 proc.)”

IBRiS zapytało też o wysyłanie przez Polskę broni, w tym np. czołgów, do Ukrainy, nawet obniżając swój potencjał obronny. Takie działania popiera aż 63,7 proc., przeciw jest 29,1 proc., a 7,2 proc. nie ma na ten temat zdania.

Żołnierze NATO w Polsce

Obecnie w Polsce stacjonuje ponad 10 tys. żołnierzy NATO. Zdecydowana większość z nich to Amerykanie, w tym duża część to członkowie 82. Dywizji Powietrznodesantowej, którzy dotarli do naszego kraju na kilka dni przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Oprócz Amerykanów na terenie naszego kraju przebywają sojuszniczy żołnierze z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii i Kanady. Stacjonują m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Zamościu, Mielcu.

Zagraniczne wojska NATO dysponują także ciężkim sprzętem, w tym czołgami, śmigłowcami uderzeniowymi, samolotami bojowymi. W Polsce funkcjonuje też amerykański system obrony powietrznej Patriot.

Czytaj też:

Ogromna pomoc militarna dla Ukrainy. Biden podpisał ustawę