Joe Biden do amerykańskich żołnierzy: Cały świat patrzy na was i widzi was. Macie jeden cel

Niedługo po powitaniu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce prezydent USA Joe Biden spotkał się ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej. – Jesteście cudowną grupą kobiet i mężczyzn. Chcę wam podziękować za waszą ofiarę. Mój syn był w Iraku, sześć miesięcy w Kosowie. Był dumny z munduru, który nosił. Tak jak wy zgłosił się na ochotnika – zwracał się do wojskowych.

– Fakt jest taki, że wy jesteście najlepszymi siłami bojowymi w historii. To nie hiperbola – powiedział prezydent USA.

Biden do żołnierzy: Macie jeden cel

Joe Biden mówił też, że cały świat „patrzy i widzi” amerykańskich żołnierzy. – Jesteśmy wyjątkowym krajem na wiele sposobów, ale jesteśmy jedynym krajem na świecie, który powstał w oparciu o ideę. Dla nas pewne wartości są oczywiste, na przykład to, że wszyscy jesteśmy równi – stwierdził.

– Jesteście wyjątkowymi Amerykanami. Macie jeden wspólny cel – bronić swojego kraju i by pomagać tym, którzy potrzebują pomocy – mówił dalej. – Wiem, jak żyją i funkcjonują obywatele Ukrainy. To wspaniali ludzie, tacy sami jak wy – dodał.

Prezydent USA stwierdził, że „jesteśmy w środku walki między demokracją a oligarchią”. – To, o co walczymy, to wszystko to, co wasze dzieci i wnuki będą widzieć z punktu widzenia wolności. W ciągu ostatnich 10 lat widzimy ogromne skurczenie się liczby demokracji na świecie. To godzina próby – podkreślał.

– Wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym. Co cztery. pięć pokoleń przychodzi moment, który fundamentalnie zmienia wszystko. Świat już nie będzie taki sam. Pytanie tylko, kto zatriumfuje? Demokracje i wartości czy też autokraci? – pytał Joe Biden.

Prezydent USA Joe Biden w Polsce

Jak informowała Kancelaria Prezydenta, w Rzeszowie Andrzej Duda i Joe Biden wspólnie wezmą udział w rozmowach z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy. O godz. 17.45 prezydent USA wyleci z Rzeszowa do Warszawy, gdzie na sobotę zaplanowano głównie punkty wizyty Bidena w Polsce.

