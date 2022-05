Seria tragicznych wypadków w Tatrach. Dwie osoby nie żyją, dziecko w szpitalu

„Środa to dla ratowników bardzo pracowity dzień. Mamy do czynienia z serią wypadków, których przyczyną jest poślizgnięcie na śniegu” – informował serwis Tatromaniak.

Jak informuje RMF24, w górach doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Jeden turysta spadł z Rysów, drugi ze Skrajnego Granatu. Obaj poślizgnęli się na twardym śniegu. Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem turystów doszło na Szpiglasowej Przełęczy. Spadła z niej czteroosobowa rodzina. Nieprzytomne 11-letnie dziecko zostało przewiezione do szpitala.

„W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. W nocy przyszło znaczne ochłodzenie, śnieg zwłaszcza rano jest zmrożony i bardzo śliski. Zalecamy dużą ostrożność w planowaniu celów wycieczek” – przestrzega serwis Tatromaniak. Służby TPN informują, że miejscami śnieg jest twardy i zmrożony, zwłaszcza w godzinach porannych i w miejscach zacienionych oraz w żlebach po stronie północnej. „W wielu miejscach spod śniegu wystają kamienie. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego ekwipunku jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC wraz z umiejętnością posługiwania się tym sprzętem” – ostrzegają służby w swoim komunikacie.

Moda na Tatry. Przewodniczka zwraca uwagę na przygotowanie

Tatry to coroczny cel wypraw dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy Polaków. Popularność najwyższych gór w Polsce stale rośnie. Niestety zainteresowanie górskimi wędrówkami nie zawsze idzie w parze z odpowiednią wiedzą. Mówiła o tym w rozmowie „Wprost” przewodniczka tatrzańska Maja Sindalska.

- Zainteresowanie górami nas przerosło. Za popularnością nie nadążyła edukacja. Często widzę gdzieś w sieci, że ktoś wrzuca zdjęcie na przykład z Giewontu i oczywiście musi być widać, że ma raki na nogach. Najzabawniejsze jest to, że te raki są niewłaściwie założone. Więc piszę do takiej osoby, że ma lewego raka na prawym bucie, taśmy są źle zawiązane, a w ogóle, to ma źle dopasowany rozmiar. W odpowiedzi trafiam na totalny bunt typu „odejdź stąd” – opowiadała.

