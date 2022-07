Wałęsa znowu narzeka na swoją emeryturę. „Proszę nie grzeszyć”

Lech Wałęsa aktywnie udziela się w świecie polityki - przyjmuje gości w swoim biurze, opowiada o historii, udziela wykładów w Polsce i na świecie. Były prezydent przyznał ostatnio w rozmowie z „Super Expressem”, że polska emerytura nie jest dla niego wystarczająca. – Ja nie jestem z innej gliny przecież. Emerytury mam z 12-13 tys. zł, ale co to jest na apetyt byłego prezydenta?! Próbuje zarabiać za granicą i to trochę mi wyrównuje – powiedział.

„Proszę nie grzeszyć”

Nie spotkało się to ze zrozumieniem komentatorów w internecie. W mediach społecznościowych na Wałęsę spadła fala krytyki. „Skoro on musi dorabiać mając 12 tys, na miesiąc, to trzeba ludziom wyrównać do jego poziomu, bo co mają powiedzieć ci co mają 1200 zł na miesiąc?”, „O jedno zero mniej to dopiero by przeżył szok. Wszystkim politykom to by się przydało”, „Biedny. To co mają powiedzieć zwykli Polacy. Parę tysięcy na koncie. Wstydziłby się”, „Proszę nie grzeszyć ludzie mają mniej emerytury i jest OK”, „O bidulek musi dorabiać, śmiechu warte”, „Wstyd, niech Pan nie narzeka, inni mają znacznie mniej i muszą sobie radzić” – pisano.

Były prezydent na dorobku

Na początku pandemii koronawirusa Lech Wałęsa narzekał, że „nie starcza mu do pierwszego bo jego żona dużo wydaje”. – Nie wiem co robić, bo nie mogę latać na wykłady, a muszę jakieś pieniądze zarabiać, bo żona wydaje więcej niż mamy. I nie wiem, jak dalej przeżyję – mówił w ubiegłym roku.

Jak sam podkreślał, „musiał dorabiać do emerytury żeby wieść godne życie”. W kwietniu na przykład skorzystał z intratnej propozycji i użyczył swojego wizerunku Agencji Rozwoju Pomorza. Podczas wydarzenia w Houston wygłosił przemówienie na jej stoisku, wziął też udział w spotkaniach z firmami z branży morskiej. Za 4 dni pracy miał otrzymać 168 tysięcy złotych.

