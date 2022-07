Letnia fala koronawirusa się rozkręca. Wiceszef MZ podał najnowsze dane

Od 22 lipca do szczepienia czwartą dawką zostały dopuszczone osoby z grupy wiekowej 60-79 a także osoby z upośledzoną odpornością od 12. roku życia. W rozmowie z Polskim Radiem Waldemar Kraska przekazał, że z ostatnich danych (pochodzących z 26 lipca z godzin wieczornych) wynika, że na dodatkowe szczepienie przeciwko koronawirusowi zapisało się 274 tys. osób. – To dużo i mało.

Jeżeli widzimy że uprawnionych jest 4,6 mln, to jednak to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Mam nadzieję, że tych osób będzie przybywało. Szczególnie że też dzisiaj rozpoczynamy wysyłkę SMS-ów zachęcających właśnie do tej grupy osób, żeby jednak skorzystać z tego szczepienia – tłumaczył wiceminister zdrowia. Podkreślił, że wszystkie badania, którymi dysponuje resort pokazują, że ta druga dawka przypominająca, w tej grupie wiekowej przynosi bardzo dobre rezultaty. Pytany o to, czy z czwartą dawką będą się mogły zaszczepić także młodsze osoby, wiceszef resortu zdrowia poinformował, że na razie nie ma takiej rekomendacji.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Waldemar Kraska zdradził również, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 3721 zachorowań na COVID-19. W porównaniu do poprzedniego tygodnia jest to wzrost o 30 proc. Wiceminister zaznaczył, że w ostatnich dniach pojawiały się dane o nawet 60-procentowych wzrostach liczby zakażonych koronawirusem. Polityk dodał, że spadał współczynnik R – do tej pory wynosił on 1,5 a obecnie jego wartość jest szacowana na 1,3.

– Niepokojące jest jednak to, że 1/3 testów, które wykonujemy – to są testy dodatnie. Nastąpił także wzrost liczby pacjentów w szpitalach. Obecnie hospitalizowane są 1884 osoby. U większości osób przebieg choroby jest jednak dość lekki – zaznaczył wiceszef MZ.

Pytany o to, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie obostrzeń odparł, że na razie nie ma takich planów. – To będą raczej zalecenia, które kierować będziemy do grupy ryzyka. Jeśli jesteśmy w zamkniętej przestrzeni – załóżmy maseczkę – apelował.

