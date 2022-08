Nie żyje 8-letnia Agatka z Częstochowy. Prawie rok walczyła z nowotworem

„Z wielkim bólem w sercu pragniemy poinformować, iż w sobotę 06.08.2022 wieczorem, po 11 miesiącach walki z nowotworem odeszła nasza Waleczna Agacia. Była dzielną, odważną, pełną życia dziewczynką. Codziennie zachwycała nas swoim humorem, pomysłami i przemyśleniami. Uwielbiała wyzwania i nigdy się nie poddawała. Zawsze uśmiechnięta, pełna energii i dobroci. Taką ją pamiętamy, taka pozostanie na zawsze w naszych sercach. Kochamy Cię Agi. Mama, Tata i Oliwka” – napisała w niedzielę na Facebooku Katarzyna Kuderska, mama dziewczynki.

Zmagania „Walecznej Agatki” z Częstochowy przez wiele miesięcy śledziła cała Polska. We wrześniu 2021 roku dziewczynka trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie zdiagnozowano u niej ok. 3,5-centymetrowego guza w tylnej części głowy. Lekarze przeprowadzili operację, ale diagnoza była najgorsza z możliwych: rdzeniak zarodkowy w IV stopniu złośliwości. Zaczęła się walka o życie Agatki.

Walka o życie za granicą

Dziewczynka była poddawana chemioterapii, radioterapii głowy i rdzenia kręgowego oraz chemioterapii podtrzymującej. Po pewnym czasie rodzice Agatki zdecydowali się jednak na alternatywną radioterapię, która była dostępna tylko poza granicami kraju, a co za tym idzie, wiązała się z dużymi kosztami.

Rodzina, społeczność Częstochowy i dobrzy ludzie z całej Polski wsparli akcję charytatywną w serwisie siepomaga.pl. To była jedyna nadzieja na wylot do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęcie tam kosztownego leczenia, które mogło uratować dziewczynkę. Akcja się udała i 7-letnia wówczas Agatka poleciała w grudniu za ocean.

Niestety, w lipcu okazało się, że doszło do nawrotu choroby. Agatka wraz z rodziną wróciła do Polski, gdzie 13 lipca spędziła swoje ostatnie urodziny.

„Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 10 sierpnia 2022 o godz.13:00 w kościele św. Jana Kantego w Częstochowie ul. Czecha 2. Agatka zostanie pochowana na Cmentarzu Komunalnym ul. Radomska 117” – poinformowała rodzina.

