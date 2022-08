KE potrąciła 63 mln euro z funduszy dla Polski. To już kolejna część kary

Komisja Europejska rozpoczęła naliczanie naszemu krajowi kary od 3 listopada ubiegłego roku w wysokości miliona euro dziennie. To pokłosie niedostosowania się do orzeczenia TSUE z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polska straciła dotychczas 174 mln euro

Na mocy nowelizacji Ustawy o Sądzie Najwyższym została ona zlikwidowana w lipcu tego roku, a w jej miejsce powołano Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Po raz pierwszy Bruksela pomniejszyła Polsce środki na początku kwietnia o 69 mln euro. Kolejny raz w maju – o 42 mln euro. Jak donosi „RMF FM”, pod koniec lipca potrąciła unijne fundusze o trzecią i czwartą część kary, które wyniosły łącznie 63 mln euro. Tym samym, Polska straciła dotychczas 174 mln euro.

Impas ws. sporu na linii Bruksela-Warszawa

Bruksela wysyłała Warszawie wezwania do zapłaty, jednak pozostawały one bez odpowiedzi. Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy, traktaty europejskie nie dają bowiem Komisji Europejskiej prawa do ingerowania w wewnętrzne sprawy wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Polsce, ale w każdym innym państwie członkowskim UE.

Licznik naliczania kary wciąż bije – obecnie wynosi ona 279 mln euro, czyli ponad 1 mld 300 mln zł. I wszystko wskazuje na to, że nieprędko zostanie wstrzymany.

Komisarz zapowiedział kolejne potrącenia

Kilka dni przed potrąceniem 63 mln euro, europejski komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders wystosował list do polskiego rządu, w którym stwierdził, że Polska niewystarczająco zreformowała swój wymiar sprawiedliwości.

Reynders wprawdzie przyznał, że osiągnięto postęp w niektórych konkretnych kwestiach, lecz wciąż nie nastąpiło pełne dostosowanie się do ubiegłego rocznego orzeczenia TSUE. Od Polski wciąż wymaga się m.in. zawieszenia skutków orzeczeń Izby Dyscyplinarnej w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego.

Komisarz podkreślił, że Komisja Europejska będzie nadal wysyłać do Warszawy wezwania do zapłaty kolejnych części kary. Będzie to trwało dopóty, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w zadowalający sposób wykonane albo orzeczenie o karach TSUE nie zostanie anulowane lub zmienione.

Czytaj też:

Wylosowano 33 kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. O ostatecznym składzie zadecyduje prezydent Duda