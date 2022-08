Warszawiacy w komunikacji miejskiej usłyszą głos syna Tomasza Knapika

„Czytał Tomasz Knapik i... Maciej Knapik! Zapowiedzi czytane przez Pana Tomasza są znakiem rozpoznawczym Warszawskiego Transportu Publicznego! Nowe komunikaty będzie czytał jego syn Maciej Knapik! Dodatkowo oba głosy w nowych zapowiedziach przystankowych zostaną połączone w jedno” – czytamy na Twitterze Miasta Stołecznego Warszawy.

twitter

– Bardzo się cieszę, że głos ojca pozostaje w komunikacji miejskiej. Ja nią jeżdżę i moje dzieci nią jeżdżą – powiedział Maciej Knapik.

Zapytany o to, jak się czuje słysząc głos ojca przyznał, że ma mieszane uczucia. – Z jednej strony przyjemnie, a z drugiej jest mi po prostu przykro. To jest dla mnie bardzo miłe, to jest dla mnie bardzo wyróżniające, to jest wzruszające, że państwo pamiętacie i chcecie pamiętać, że cały czas utrzymujecie mojego ojca w pamięci pasażerów i mieszkańców Warszawy – podkreślił. Maciej Knapik przyznał, że nie spodziewał się, że zostanie poproszony o przeczytanie zapowiedzi, był przekonany, że „będą nowe przystanki, nowe głosy i nowi ludzie”.

Kim był Tomasz Knapik?

Tomasz Knapik pracował jako lektor filmowy, radiowy i telewizyjny. Karierę rozpoczynał od współpracy z radiową Rozgłośnią Harcerską. Był związany z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Po zmianie ustrojowej w Polsce został lektorem Polskiej Kroniki Filmowej. W 1993 roku zaczął współpracować ze studiami dźwiękowymi m.in. Studio Publishing oraz Studio Eurocom. Dwa lata później został zatrudniony w telewizji Polsat. W 2005 roku stał się jednym z głównych lektorów w filmach i serialach telewizji Tele 5. W latach 2005-2007 na antenie TVN24 czytał w programie „Kronika filmowa TVN24”. W 2008 roku nagrał komunikaty głosowe dla systemu informacji pasażerskiej w pojazdach stołecznego ZTM. Zmarł 6 września 2021 roku.

Czytaj też:

Warszawa chce „cywilizować” hulajnogi na minuty. Będą opłaty za zajęcie pasa drogi