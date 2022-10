Jodek potasu trafił do urzędów wojewódzkich. Tyle tabletek rozdysponowano

„Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na mocy decyzji premiera rozdysponowała niemal 60 mln tabletek jodku potasu na potrzeby wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich. RARS nie odpowiada za wytyczne dotyczące dawkowania przekazanych wyrobów medycznych – kwestie te określa producent danego wyrobu medycznego” - przekazała „Wprost” Kancelaria Ogólna Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Poinformowano, że dystrybucja tabletek do magazynów wskazanych przez wojewodów, została zakończona 5 września 2022 r. Wskazano też, że z chwilą udostępnienia rezerw strategicznych (przekazania tabletek do wskazanych przez wojewodów magazynów) za dalszą dystrybucję tabletek jodku potasu odpowiadają Urzędy Wojewódzkie.

Jodek potasu. Rozdysponowano 60 mln tabletek

O dystrybucji tabletek jodku potasu MSWiA poinformowało 19 września. W komunikacie podkreślono wprost, że ma to związek z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tym czasie Rosjanie kolejny raz przeprowadzili ostrzał, który spowodował wyłączenie transformatora bloku oraz transformatorów pomocniczych. W związku z utratą zasilania nastąpiło awaryjne uruchomienie dwóch dieslowskich generatorów systemów bezpieczeństwa, aby zapewnić pracę pomp chłodzących paliwo. Później podobne sytuacje zdarzały się jeszcze wielokrotnie.

MSWiA poinformowało, że do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. „Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego” - przekazało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przeciwskazania do zażywania jodku potasu

Jednocześnie zapewniono, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. „Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski” - dodano.

Jodku potasu nie należy stosować profilaktycznie i na własną rękę. Działania niepożądane, które występują po jego zażyciu to bolesny obrzęk ślinianek, katar, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, skórne objawy uczuleniowe, wysypka, swędzenie, wyprysk, a u chorych na gruźlicę może spowodować zaostrzenie objawów choroby.

Przeciwskazania do zażywania jodku potasu to nadwrażliwość na jod. Nie należy go stosować w przypadku podejrzenia raka tarczycy, limfocytarnego zapalenia tarczycy lub gruczolaka autonomicznego tarczycy, zapalenie opryszczkowego skóry (choroba Duhringa) i jawna nadczynność tarczycy.

