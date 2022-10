Horror w ośrodku wypoczynkowym w Myszkowie. Miał więzić i gwałcić 22-latkę

W ubiegłą niedzielę, ok. godz. 23, oficer dyżurny myszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie o przetrzymywaniu młodej kobiety w jednym z ośrodków wypoczynkowych.

Policyjna akcja trwała całą noc

Ze zgłoszenia wynikało, że sprawcą jest 45-latek, doskonale znany organom ścigania. Mężczyzna ma na swoim koncie odsiadywanie wyroków za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

W związku z tym, do akcji uwolnienia kobiety został zaangażowany Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowic.

- Działania na miejscu, gdzie przetrzymywana była kobieta trwały przez całą noc. W poniedziałek przy wsparciu kontrterrorystów doszło do zatrzymania przestępcy. Odbita z rąk 45-letniego oprawcy kobieta bezpiecznie wróciła do domu. 45-latek trafił do policyjnego aresztu - informuje zespół prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Prokuratura wnioskuje do sądu o tymczasowy areszt

Prokuratura postawiła mężczyźnie pięć zarzutów: pozbawienia wolności wbrew woli pokrzywdzonej, udzielanie jej środków psychotropowych, wykorzystanie jej stanu odurzenia i doprowadzenie jej do obcowania płciowego, nękanie jej oraz posiadanie narkotyków w postaci amfetaminy i marihuany.

Grozi mu do 12 lat więzienia. Ponadto, prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wniosek zostanie rozpatrzony jeszcze dziś.

Kim są policyjni kontrterroryści?

Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji - zwane potocznie policyjnymi komandosami - to elitarne jednostki, wysyłane do najbardziej niebezpiecznych sytuacji.

To właśnie kontrterroryści zatrzymują uzbrojonych przestępców, odbijają zakładników czy neutralizują ładunki wybuchowe. W całej Polsce funkcjonuje obecnie 17 takich pododdziałów: we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w Radomiu.

