„Tęczowy Piątek” w polskich szkołach. Czarnek skrytykował akcję KPH

W piątek, 28 października, w części szkół w całej Polsce odbywa się akcja aktywistów LBGT „Tęczowy Piątek”.

„Święto, które w centrum stawia młodzież LGBT+”

Inicjatorem akcji jest stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii, która określa ją „ogólnopolskim świętem młodzieży LGBT+”. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2016 r. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem „Jesteś okej!”.

Oprócz działań w szkołach, w przestrzeni publicznej pojawiły się m.in. billboardy i plakaty ze wspomnianym hasłem, a w centrum Warszawy pojawi się telebim, gdzie przez cały dzień będzie emitowany okolicznościowy spot.

– Tęczowy Piątek to święto, które w centrum stawia młodzież LGBT+. Jej potrzeby, emocje, marzenia. Chcemy, żeby każda młoda osoba LGBT+ w Polsce usłyszała tego dnia, że jest okej. Dlatego w tym roku wychodzimy w przestrzeń publiczną (...) Tęczowy Piątek to ogólnopolskie święto, w które może się włączyć każdy i wszędzie – w domu, szkole, pracy, na ulicy czy w parku. Nie ma scenariusza i sztywnych ram – to, jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek, zależy od osoby, która celebruje ten dzień, jej wyobraźni i możliwości – komentuje Cecylia Jakubczak z KPH.

„Tam, gdzie są nieodpowiedzialni dyrektorzy”

Akcję aktywistów skrytykował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że w przedsięwzięciu bierze udział niewielka liczba placówek oświatowych, a zajęcia powinny odbywać się „zgodnie z podstawową programową”.

– Z naszych informacji wynika, że będzie miało to miejsce w marginalnej liczbie placówek, tam, gdzie są nieodpowiedzialni dyrektorzy, którzy nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci – ocenił szef resortu edukacji.

"Szlachetność, czystość i wierność"

Warto wspomnieć, że w części szkół jest również organizowana akcja „Szlachetny piątek”, która ma stanowić odpowiedź na „Tęczowy Piątek”. Jej inicjatorem jest katolicka fundacja Centrum Życia i Rodziny.

Akcja polega na założeniu białego elementu garderoby lub przypięciu w widocznym miejscu białego detalu. Uczestnicy akcji chcą w ten sposób zademonstrować, że „liczą się wartości, przeciwne ideologii LGBT: szlachetność, czystość i wierność”.

„Tego dnia młodzież jest zachęcana, by pod płaszczykiem tolerancji manifestować w swoich szkołach sympatię z ideologią, która cechuje się: egoizmem, niepohamowaną rozwiązłością, szukaniem szczęścia w doznaniach u nowych partnerów oraz zachęca, by dokonywać tzw. coming outów, czyli ujawniać przed rówieśnikami swoją odmienną orientację seksualną (...) Pokaż kolegom w szkole, pokaż swoim uczniom (...) że nie chcesz podążać za tą ideologią, narzucaną przez organizacje LGBT” – czytamy na stronie akcji.

