Tragedia na klatce schodowej. Mężczyzna ugodzony nożem

Do tragicznego wydarzenia doszło w poniedziałek 31 października w Pułtusku (woj. mazowieckie). Przed godziną 20.00 na klatce schodowej bloku na jednym z osiedli 40-latek został zaatakowany nożem – poinformował portal pultuszczak.pl.

Według RMF FM doszło do kłótni z udziałem 53-latka. Pogotowie udzieliło rannemu pomocy na miejscu zdarzenia. Ranny trafił do szpitala, ale mimo reanimacji nie udało się go uratować. Policja zatrzymała odpowiedzialnego za sprawcę.

Pułtusk. 53-latek zaatakował nożem 40-latka. Mężczyzna zmarł

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora dokładnie wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii. Wykonano oględziny miejsca zabójstwa oraz zabezpieczano inne ślady na miejscu zdarzenia. Przesłuchiwani są również świadkowie.

TVN Warszawa zaznaczył, że czynności prowadzona są w kierunku zabójstwa. – Sprawca nie został jeszcze przesłuchany z uwagi na stan nietrzeźwości. Czynności z jego udziałem zostały zaplanowane na wtorek – komentowała rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku kom. Milena Kopczyńska.

