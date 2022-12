Szymon Hołownia wspomina Mariusza Waltera. Zamieścił osobisty wpis

We wtorek 13 grudnia po godz. 20:00 Monika Olejnik na antenie TVN24 przekazała, że w wieku 85 lat zmarł Mariusz Walter. – Proszę państwa, mam dla państwa smutną wiadomość. Zmarł Mariusz Walter – wybitny dziennikarz, reżyser, twórca stacji TVN. Mariusz odszedł dzisiaj – poinformowała dziennikarka.

Osobiste wspomnienie o Walterze zamieścił Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i były dziennikarz, dyrektor programowy nieistniejącej już stacji z grupy ITI, Religia.tv. Opisał Mariusza Waltera jako „jedną z najważniejszych osób na drodze jego poprzedniego zawodowego, dziennikarskiego, życia”.

„To on zaproponował mi przesiadkę z pozycji zapraszanego do studia komentatora, na współtwórcę anteny, dyrektora programowego nowego tematycznego kanału (nazwaliśmy go religia.tv). Gdy zaczęliśmy produkcję – recenzował, mądrze, spokojnie, z wizją. Gdzie było trzeba – potrafił wskazać rozwiązanie, gdzie indziej – zostawić przestrzeń na poszukiwania. Dzięki jego parasolowi mogliśmy kupować najciekawsze rzeczy ze świata, tworzyć bez ograniczenia własne formaty” – wspominał Hołownia w swoim wpisie na Facebooku. Dodał, że oczkiem w głowie Mariusza Waltera była transmisja mszy. „Nie wiem, czy wierzył. Nie odważyłem się go nigdy o to zapytać. Zależało mu jednak, żeby ci, którzy wierzą, mieli pożytek dla ducha i myśli, coś innego, niż to, co nadaje się z Torunia” – dodał.

Szymon Hołownia napisał, że po raz ostatni widział się z Mariuszem Walterem pół roku temu, gdy stan zdrowia twórcy TVN był już bardzo zły. „Pan Mariusz, bardzo ciężko już chory, rozmawiał ze mną i o telewizji, i o mojej żonie, którą podziwiał, i o polityce. Czasy trudne, nic pewnego, nie wiadomo, co zakrętem, ja mu jęczę, wskazuję trudności, a on macha ręką i przekonuje mnie: „Pana pokolenie (zawsze byliśmy na „pan”) ma wielką szansę. Uda się wam! Wspaniałe rzeczy robicie! Uda się wam na pewno!” – pisał Hołownia.

Mariusz Walter nie żyje. Miał 85 lat

Mariusz Walter urodził się w styczniu 1937 roku we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i to właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Z biegiem lat doświadczenie zawodowe zbierał w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy. W 1983 roku poznał biznesmena Jana Wejcherta, z którym stworzył kilkanaście telewizji z TVN i TVN24 na czele.

