„Tusk nie inspirował, ale wspiera”. Niepełnosprawni znów protestują w Sejmie. Nocne formułki i poszukiwanie narkotyków

Do 3490 zł brutto, zdaniem protestujących od poniedziałku w Sejmie, powinna wzrosnąć wysokość renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnością, u których lekarz stwierdził niezdolność do pracy. Obecnie, po ostatniej rewaloryzacji z marca 2023 r., renta socjalna to 1588,44 zł brutto.

– Jesteśmy sfrustrowani i źli, a wysokość renty jest głodowa – mówi w rozmowie z „Wprost” współorganizatorka protestu i matka jednego z protestujących, posłanka KO Iwona Hartwich.

Jednocześnie zaznacza, że protest nie jest motywowany politycznie, ale jest w pełni wspierany przez klub KO i Donalda Tuska, który wcześniej zaangażował się w zbieranie podpisów pod forsowanym przez protestujących projektem ustawy.