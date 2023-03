Próba porwania 9-latki w Szczecinie. Dziecko zdołało uciec

O sprawie donosi na facebookowym profilu Rada Osiedla Bukowo. Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek, 14 marca, ok. godz.16, w okolicy Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie.

„Kiedy wracała ze sklepu, została wciągnięta do auta”

9-letnia dziewczynka została wciągnięta przez obcą osobę do samochodu, a następnie wywieziona w okolice ulic Zagórskiego i Ogrodniczej. Dziecku udało się uciec.

– Zgłosiły się do mnie zaniepokojone mieszkanki naszego osiedla. Z moich informacji wynika, że dziewczynka wyszła ze szkoły i poszła do sklepu obok. Kiedy wracała ze sklepu, została wciągnięta do auta. Nie wiem, jak udało jej się uciec, ale na szczęście nic się jej nie stało – relacjonuje przewodniczący Rady Osiedla Bukowo Łukasz Nowak.

Zaapelował do mieszkańców osiedla, aby uważali na swoje dzieci.

– Zbliża się wiosna i dzieci będą spędzać na zewnątrz coraz więcej czasu. Uczulmy nasze dzieci, żeby nie rozmawiały z nikim nieznajomym, w przypadku zagrożenia niech krzyczą i wołają o pomoc. Zwracajmy uwagę na auta i ludzi, którzy kręcą się po naszej okolicy – dodał Nowak.

Szczecińska policja ustala okoliczności zdarzenia

Jak uzupełnia portal I.pl, to już kolejna tego typu sytuacja, do jakiej doszło w ostatnim czasie na terenie Szczecina. Nieznany sprawca miał zaczepiać dzieci, po czym proponować im cukierki i wejście do swojego samochodu m.in. w okolicach szkół podstawowych nr 5 i 69.

Stróże prawa przyznają, że podjęli już postępowanie w tej sprawie. Jednak na chwilę obecną nie mogą udzielać opinii publicznej zbyt wielu informacji – sprawa ma charakter rozwojowy.

– Policja została poinformowana i pracuje nad tą sprawą, ale ze względu na charakter zdarzenia nie udzielamy szczegółowych informacji – poinformowała w rozmowie z I.pl komisarz Anna Gembala, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

