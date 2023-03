Przełomowa umowa Polski z Izraelem. Jej zawieszenie było skutkiem pogorszenia relacji

W środę minister Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie ze swoim izraelskim odpowiednikiem Eli Cohenem. Tematyka rozmów dotyczyła m.in. wojny w Ukrainie oraz wzrostu napięcia w relacjach izraelsko-palestyńskich.

Na stronie MSZ czytamy, że spotkanie zakończyła ceremonia podpisania Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży.

Wycieczki z Izraela w Polsce. Kwestia uzbrojenia ochrony

W ubiegłym roku doszło do sporu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael dotyczącego bezpieczeństwa wycieczek organizowanych przez ministerstwo edukacji Izraela w Polsce. Punktem spornym była m.in. uzbrojona obstawa uczniów.

Portal prawo.pl pisze, że młodzież z Izraela tradycyjnie odwiedza Polskę latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy zagłady i uczcić pamięć ofiar Holokaustu. W połowie 2021 roku rząd Izraela podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych do Polski. Rok później władze Izraela sygnalizowały, że są gotowe do ponownego organizowania wycieczek, ale polski rząd odmówił agentom Shin Bet (odpowiednik polskiego ABW) możliwości noszenia broni na terytorium Polski. Dotychczas, podczas każdej delegacji z Izraela w Polsce, oficerowie byli uzbrojeni.

– W Polsce poziom bezpieczeństwa jest znacznie wyższy niż na przykład w Niemczech czy krajach zachodnich. To jeden z elementów, który budzi niezrozumienie i słuszne oburzenie polskiej opinii publicznej – mówił wtedy wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

16 marca 2023 r. polskie MSZ poinformowało w krótkim komunikacie, że tego dnia w Warszawie odbyły się „negocjacje umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży” i osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie wizyt uczniów z Izraela w Polsce.

