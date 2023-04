Michał Dworczyk dla „Wprost”: Jest kolejna zgoda na prowadzenie prac ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Polsce, odnosząc się do kwestii ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, powiedział, ż każdy człowiek, który zginął, czy to dziś, czy kiedyś w historii, zasługuje na to, aby go odnaleźć i pochować.

– Nie może być tutaj mowy o żadnych zakazach – mówił Zełenski.

Jak dowiedział się „Wprost”, jego słowa były poprzedzone działaniami na Ukrainie.